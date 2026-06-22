Stabilizzazione TIS, a Reggio: ‘Una conquista costruita attraverso il lavoro condiviso’

“La firma dei contratti dei lavoratori TIS della Città Metropolitana di Reggio Calabria rappresenta un risultato importante e atteso da anni. Un traguardo che restituisce stabilità e dignità a lavoratrici e lavoratori che hanno garantito con impegno e professionalità servizi essenziali all’Ente, pur vivendo per lungo tempo una condizione di precarietà”.

Il percorso verso la stabilizzazione dei lavoratori TIS

“Come CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria e NIdiL CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria accogliamo con soddisfazione questo importante risultato e riteniamo doveroso ripercorrere il percorso che ha consentito di raggiungerlo.

La stabilizzazione dei lavoratori TIS della Città Metropolitana di Reggio Calabria è il risultato di un percorso che ha visto il contributo di diversi livelli istituzionali, dall’iniziativa legislativa promossa in sede parlamentare al successivo lavoro svolto dalla Regione Calabria.

Determinante è stato il ruolo della Città Metropolitana di Reggio Calabria che, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali e i lavoratori, ha trasformato questa opportunità in un risultato concreto per persone che da oltre dieci anni svolgevano il proprio tirocinio presso l’Ente”.

Il confronto del 22 maggio 2025 a Palazzo Alvaro

“Particolarmente significativo è stato il confronto avviato il 22 maggio 2025 presso Palazzo Alvaro, su iniziativa delle organizzazioni sindacali, tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria, le Confederazioni, le categorie sindacali e la delegazione dei lavoratori TIS dell’Ente. In quella sede furono assunti impegni precisi che hanno successivamente trovato attuazione negli atti amministrativi adottati dalla Città Metropolitana e nelle procedure che hanno portato alla stabilizzazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Reggio Calabria, riteniamo doveroso evidenziare il contributo fornito dal dott. Carmelo Versace che ha seguito la vicenda in diverse responsabilità istituzionali, prima quale responsabile del personale e successivamente, nelle fasi in cui ha ricoperto l’incarico di Sindaco facente funzioni dell’Ente.

La questione dei lavoratori over 60

Nel corso del percorso emerse inoltre la questione relativa ai lavoratori over 60. La procedura inizialmente riguardava infatti 39 lavoratori TIS della Città Metropolitana di Reggio Calabria e vi era il concreto rischio che una parte del bacino rimanesse esclusa dal processo di stabilizzazione.

Su questo tema si svilupparono ulteriori interlocuzioni tra le organizzazioni sindacali, la Regione Calabria e la Città Metropolitana. In tale fase il dott. Carmelo Versace si adoperò affinché venisse individuata una soluzione in grado di garantire una risposta anche ai lavoratori inizialmente esclusi dal percorso. Grazie al lavoro congiunto delle istituzioni, delle strutture amministrative e del sindacato, è stato possibile superare le criticità emerse e ampliare il risultato finale.

Per questo motivo il percorso non si è fermato ai 39 lavoratori inizialmente previsti, ma ha consentito di arrivare alla stabilizzazione di 44 lavoratori TIS della Città Metropolitana di Reggio Calabria, offrendo una risposta più ampia e inclusiva rispetto a quella originariamente prevista.

Il clima istituzionale e il ruolo dei lavoratori

Apprezziamo inoltre il clima istituzionale che ha accompagnato la conclusione di questa importante vertenza, testimoniato anche dalla presenza, al momento della firma dei contratti, dell’attuale Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, e del dott. Carmelo Versace. Una presenza che rappresenta il riconoscimento di un percorso costruito nel tempo e reso possibile dal contributo di più soggetti istituzionali.

Questo risultato appartiene innanzitutto ai lavoratori che non hanno mai smesso di credere nella possibilità di vedere riconosciuto il proprio diritto ad una prospettiva lavorativa stabile. Appartiene inoltre al lavoro svolto dalle organizzazioni sindacali che hanno accompagnato ogni fase della vertenza e alle istituzioni che hanno saputo assumersi le proprie responsabilità fino al raggiungimento dell’obiettivo.

Le situazioni ancora aperte a livello regionale

Pur esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, non possiamo dimenticare che, a livello regionale, permangono ancora situazioni che attendono una risposta definitiva. Vi sono infatti lavoratrici e lavoratori che non hanno ancora trovato una soluzione stabile e che continuano a guardare alle istituzioni con legittima aspettativa.

Per questo auspichiamo che il percorso avviato in Calabria possa essere completato fino in fondo e che si giunga, nel più breve tempo possibile, ad una soluzione capace di garantire pari dignità e pari opportunità a tutti i lavoratori che ancora attendono una risposta. Come CGIL e NIdiL CGIL continueremo a sostenere ogni iniziativa utile affinché nessun lavoratore venga lasciato indietro e affinché il problema del bacino TIS venga definitivamente risolto su tutto il territorio regionale.

Alle lavoratrici e ai lavoratori che oggi iniziano questa nuova fase del proprio percorso professionale rivolgiamo il nostro più sincero augurio per il futuro”.

Samantha Caridi

Segretaria Confederale CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria

Davide Tarsia

Segreteria NIdiL CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria