Artigiano in fiera 2025: oltre 1mln di presenze al padiglione Calabria. Bene le aziende reggine

Gli stand della Città Metropolitano sono stati spesso sold out grazie alla presenza di azienda d'eccellenza nei settori dell'enogastronomia, della cosmetica e del beverage

Bilancio più che positivo per le 30 aziende che hanno accompagnato la Città Metropolitana di Reggio Calabria ad “Artigiano in Fiera” 2025, a Fieramilano Rho. Il padiglione della Calabria si è confermato il più visitato dell’intera manifestazione, che ha superato il milione di partecipanti complessivi.

Gli stand metropolitani hanno registrato frequenti sold out, grazie a una selezione di partner d’eccellenza nei settori dell’enogastronomia, della cosmetica e del beverage. Il brand territoriale “Anima autentica” ha giocato un ruolo chiave nella riconoscibilità dello spazio reggino tra gli oltre 2.800 espositori provenienti da 90 Paesi.

Successo per il brand “Anima Autentica”

La programmazione dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà e il lavoro del Settore Sviluppo Economico, diretto da Giuseppina Attanasio, hanno permesso alle imprese del territorio di intercettare le nuove tendenze di mercato e di ottenere un cospicuo volume di vendite in vista delle festività natalizie.

Visti gli ottimi risultati, l’interesse dell’Ente è già rivolto alla prossima edizione e alla tappa intermedia di “Anteprima d’Estate”, prevista per la prossima primavera, dedicata all’artigianato di qualità.