Sunsetland, rinviata l’esibizione di Moojo: c’è Dj Enzo Romeo

A causa di un ritardo nel volo di collegamento tra l’aeroporto di Nizza e quello di Roma, il Dj internazionale MOOJO non ha potuto raggiungere Reggio Calabria in tempo utile per l’odierna esibizione fissata all’Arena dello Stretto nel contesto di Sunsetland.



Il Sunset di questa sera sarà accompagnato dalla performance del Dj Enzo Romeo. L’appuntamento è all’Arena dello Stretto, alle ore 19:30.