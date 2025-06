Reggio, via al laboratorio Sunsetland Dj: boom di iscrizioni – FOTO

Sunsetland DJ è un laboratorio esperienziale che, attraverso la forza attrattiva della musica, ha l’ambizione di includere attivamente i giovani nel processo di rigenerazione della città, rendendoli protagonisti dell’ora magica del tramonto sul suggestivo lungomare di Reggio Calabria: non più azioni di criminalità, ma di creatività e inclusione.

Il Sunsetland prevede azioni di sistema, festival internazionali e dj set al tramonto, con l’obiettivo di costruire una nuova narrazione cittadina.

Nel luglio 2024, un protocollo di legalità della movida reggina era stato firmato da Comune, Prefettura, Camera di commercio e parti sociali per rilanciare culturalmente l’area del waterfront durante l’estate.

Su questo slancio si inserisce l’Avviso Pubblico del Comune che ha ricevuto oltre 20 adesioni da giovani talentuosi, superando ogni aspettativa.

Ieri è stato avviato ufficialmente il Lab DJ curato da Ale DjFlash, con il supporto di Enzo Romeo e la collaborazione di Pasquale Cucè, in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Il laboratorio ha rappresentato anche un test positivo per attrezzature e infrastrutture. Subito spazio alla pratica, con l’introduzione alle tecniche tradizionali del djing, a partire dallo scratch.

Notevole la partecipazione femminile, con ragazze che si sono distinte per versatilità e talento.

Presenti all’avvio del Lab:

“Noi come amministrazione – ha dichiarato Romeo – abbiamo voluto fortemente questo progetto non perché pensiamo che da esso si ricavino 20 professioni, ma perché vogliamo valorizzare la nostra città, contribuendo a far diventare Reggio una destinazione, una città in cui si venga per scelta, non solo di passaggio”.