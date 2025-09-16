Reggio, cala il sipario sul Sunsetland: doppio appuntamento all’Arena

Sabato 20 settembre, il Sunsetland all’Arena dello Stretto si raddoppia:

dalle 19.00 alle 19.45 celebra il Tramonto

celebra il Tramonto dalle 22.30 oltre 35 local dj si alternano per la Reunion in memoria di Peppe Lucisano.

L’eredità di Peppe Lucisano

Peppe Lucisano, originario del rione Catona, dj ed autore di diverse produzioni di musica dance e produttore radiofonico, è scomparso nel 2021 a poco più di quarant’anni a causa di una grave malattia.

Organizzatore di eventi e protagonista delle notti reggine, è ancora vivo l’affetto che lo circonda, alimentato dalle sue riconosciute qualità umane e professionali. Ragazzo dal cuore d’oro e dal talento innato, ha segnato la storia musicale della città dello Stretto unendo generazioni di dj, sempre fedele alla sua affermazione: “Musica è libertà. Musica e libertà”.

La Reunion all’Arena dello Stretto

Per la Reunion in memoria di Peppe Lucisano, l’Arena dello Stretto, nell’ultimo appuntamento stagionale, dalle 22.30 si trasformerà in una grande pista, animata dal viaggio musicale di più di 35 dj locali che si avvicenderanno in consolle.

Sunsetland e la valorizzazione del tramonto

Il Sunsetland celebra e valorizza il tramonto sullo Stretto, uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria. L’iniziativa rientra nelle azioni di rigenerazione urbana finanziate dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e dal POC Metro.