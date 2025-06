Reggio, trapianto renale da vivente con robot Da Vinci al G.O.M.

Un intervento ad alta complessità eseguito con successo. Attività in costante crescita

Al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria prosegue l’attività di trapianto renale con l’utilizzo della piattaforma robotica Da Vinci XI.

Nel corso degli ultimi anni sono infatti aumentati gli interventi di trapianto renale da donatore vivente con prelievo robotico. L’ultimo in ordine di tempo è stato eseguito circa due settimane fa. Il trapianto è stato eseguito con successo e sia il donatore che il ricevente sono stati dimessi in ottima salute.

In particolare, il ricevente ha già ripreso la normale funzionalità renale, uscendo così dal trattamento dialitico che è sì una terapia salvavita, ma che crea notevole disagio per i pazienti che devono seguirla. Il trapianto renale, infatti, rappresenta una soluzione che consente di restituire al paziente un qualità di vita normale ed autonoma, non più dipendente da una macchina.

L’intervento chirurgico di trapianto renale da donatore vivente è frutto di una complessa attività che vede coinvolti numerosi professionisti: dal team del Centro Regionale Trapianti, al reparto di Nefrologia, le terapie intensive, la tipizzazione tissutale, e due équipe chirurgiche, una dedicata al prelievo del rene in robotica ed una dedicata al trapianto sul ricevente. L’intervento presuppone un impegno organizzato, complesso ed altamente qualificato.

Il G.O.M. è all’avanguardia in questi tipi di trattamento che solo pochissimi centri in Italia riescono a garantire, a testimonianza dell’elevatissima qualità professionale degli specialisti dell’Ospedale e del parco tecnologico.

Il ruolo delle équipe specialistiche e il supporto tecnologico

La preparazione all’intervento ha visto coinvolti gli specialisti della Nefrologia del Centro Regionale Trapianti, gli anestesisti della Servizio Anestesia e Rianimazione (S.A.R.) e della Terapia Intensiva Post-Operatoria, gli infermieri specializzati nell’uso del Robot e nei trapianti, nonché l’equipe della U.O.C. Urologia, guidata dal dr. Edoardo Sgrò, e della U.O.C. Chirurgia Generale e d’Urgenza, guidata dal dr. Salvatore Costarella.

Attività in costante crescita

L’attività di trapianto in Ospedale procede senza interruzioni e nei giorni scorsi sono stati eseguiti altri due trapianti renali da donatore cadavere.

Il G.O.M. è in continua crescita professionale e tecnologica e la qualità delle cure prestate ne rappresenta il miglior risultato possibile.

