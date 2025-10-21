Reggio ultima nel report di Legambiente, Minasi: ‘Fotografia impietosa. Attendiamo le elezioni per cambiare passo’

«La fotografia di Reggio Calabria restituita dal Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente non può essere ignorata né minimizzata. E’ un quadro impietoso che cristallizza il fallimento di una classe dirigente incapace persino di garantire il minimo ai cittadini. La conferma finale di una pessima gestione che attendiamo di poter finalmente interrompere e archiviare con le prossime elezioni comunali, prima che questa Amministrazione faccia definitivamente morire la città».

La Senatrice della Lega Tilde Minasi interviene con queste dure parole a commento del dossier di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, per il quale Reggio Calabria si colloca al 105° e ultimo posto tra i capoluoghi italiani per performance ambientali e qualità dei servizi, con trasporto pubblico, piste ciclabili, uso efficiente del suolo e gestione dei rifiuti tra i dati peggiori d’Italia.

«Non si tratta solo di una classifica – prosegue la Senatrice – ma di un atto d’accusa politico e amministrativo. Mentre altrove si investe in città più vivibili, più sostenibili, più moderne, Reggio resta ferma. Ostaggio di un’Amministrazione priva di visione, che non riesce nemmeno a migliorare la raccolta differenziata, bloccata al 30%.

È inaccettabile – aggiunge – che una città con potenzialità straordinarie venga sistematicamente penalizzata da chi avrebbe il dovere di amministrarla con competenza e responsabilità. Oggi i cittadini percorrono strade dissestate, respirano aria più inquinata e non possono contare su un trasporto pubblico all’altezza. È questa la sostenibilità che ci viene proposta da Palazzo San Giorgio?»

La senatrice Minasi sottolinea come anche altre realtà del Sud, a partire da Cosenza (36ª in classifica), dimostrino che invertire la rotta è possibile: a patto che ci siano visione, progettualità e amministrazioni capaci di trasformare le risorse in risultati.