Ultimo a Reggio Calabria, biglietti già sold out per il concerto al Granillo
Polverizzati i tagliandi per la tappa del 3 luglio 2027. Si attendono nuove comunicazioni dal management dell’artista
09 Luglio 2026 - 08:26 | di Redazione
È già febbre Ultimo a Reggio Calabria.
I biglietti per il concerto in programma il 3 luglio 2027 allo stadio Oreste Granillo risultano già sold out. Una risposta immediata del pubblico, che conferma l’attesa enorme per una delle date più importanti del tour negli stadi del cantautore romano.
La tappa reggina è già sold out
La tappa reggina, annunciata nei giorni scorsi, ha subito acceso l’entusiasmo dei fan. In poche ore la disponibilità dei tagliandi è stata esaurita, trasformando l’appuntamento del Granillo in uno degli eventi musicali più attesi del 2027 in Calabria.
Adesso l’attenzione si sposta sulle prossime comunicazioni. Dal management dell’artista potrebbero arrivare a breve nuove indicazioni sulla data di Reggio Calabria e sull’eventuale organizzazione dell’evento.
Per la città si tratta di un ritorno importante nel circuito dei grandi concerti live. Il Granillo si prepara così ad accogliere migliaia di spettatori per una serata che, con largo anticipo, si annuncia già da record.
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