A Reggio Calabria ‘Un giorno da cani’ expo e mostra fotografica

Mostra fotografica sul cane, Expo Dog amatoriale con premi, primo soccorso veterinario e Babbo Natale per la Giornata mondiale dei diritti degli animali

In occasione della “Giornata Mondiale per i Diritti degli Animali” l’Associazione Wonderland organizza un evento dedicato al miglior amico dell’uomo per promuovere in maniera divertente l’interazione con l’animale da compagnia, ed il rispetto dei diritti di tutti gli animali grazie all’intervento ed alla presenza di diverse Associazioni e gruppi organizzati, i quali promuoveranno durante la manifestazione i propri ideali.

La mostra fotografica e la mostra canina

​Il programma della manifestazione prevede una mostra fotografica con tema centrale “il cane”.

I partecipanti potranno far immortalare il proprio animale da compagnia da fotografi professionisti, i quali esporranno le foto durante la giornata.

Al termine della mostra sarà possibile ritirare le foto con una piccola donazione che verrà devoluta alle associazioni animaliste presenti.

Ci sarà poi una mostra canina amatoriale con premi alle diverse categorie e l’intervento del medico veterinario dott. Carmelo De Stefano della clinica Fata Morgana, il quale illustrerà le principali manovre di primo soccorso nel cane. La mostra si concluderà con le premiazioni, gadgets per tutti ed un piccolo buffet.

La serata con Babbo Natale e le renne

La serata sarà dedicata alla relazione tra animali e bambini con un simpaticissimo Babbo Natale e le sue speciali renne.

Sarà possibile in oltre per i bambini, scrivere ed imbucare le proprie letterine, partecipando ad un contest, grazie al quale sarà possibile vincere un magnifico premio.

​Questo evento sarà dunque un’occasione di incontro e di intrattenimento che punterà a sensibilizzare e coinvolgere in maniera piacevole la cittadinanza.

​L’Associazione Wonderland si impegnerà a devolvere parte dei proventi della manifestazione, alle associazioni animaliste presenti.

PROGRAMMA:

Ore 10.00: Fotografi professionisti immortaleranno i vostri amici a 4 zampe

Ore 15.00: Allestimento esposizione fotografica

Ore 16.00: Expo Dog – mostra canina amatoriale

Intervento del medico veterinario che illustrerà le manovre di primo soccorso nel cane. Premiazione e buffet

– Ore 18.00: Babbo Natale e le sue speciali renne incontrano i bambini – consegna letterine

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* Durante l’intero evento i nostri fotografi immortaleranno i vostri istanti per fornirvi, qualora lo vogliate, un ricordo della vostra partecipazione. Potrete ritirare le vostre fotografie con una piccola donazione che verrà destinata alle Associazioni Animaliste Presenti

​EXPO DOG – MOSTRA CANINA AMATORIALE:

Expo Dog è una mostra canina amatoriale a premi, dedicata a tutti i cani, meticci e di razza. Lo scopo principale della manifestazione è quello di promuovere la cultura del cane, del suo benessere ma soprattutto di trascorrere una serena giornata tra appassionati e amanti del mondo cinofilo.

​Dopo le esibizioni dei cani, in attesa dei giudizi, il dott. Carmelo De Stefano, medico veterinario della clinica Fata Morgana, illustrerà le utilissime manovre di primo soccorso nel cane.

​La fine dell’Expo Dog è prevista alle ore 18:00 circa.

​REGOLAMENTO:

La gara canina amatoriale “EXPO DOG” è aperta a tutte le razze con pedigree o senza. Sono ammessi alla mostra tutti i tipi di cane di qualunque taglia sesso ed età purchè non in calore.

Il proprietario sarà garante dello stato di salute del proprio animale, della regolarità della detenzione secondo leggi vigenti, e della non aggressività del proprio animale verso altri animali o verso le persone.

L’Organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose, animali e persone. Il proprietario del cane è l’unico responsabile per qualsiasi danno.

Il cane andrà sempre tenuto al guinzaglio ad una lunghezza massima di 1.5 mt. dovrà avere con se la museruola da fare indossare al proprio animale qualora la situazione lo rendesse necessario.

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di eventi che possano disturbare il buon svolgimento della manifestazione.

I partecipanti non presenti al momento della chiamata perderanno il diritto di partecipare alla gara.

Tutti dovranno essere muniti di sacchetti e palettine e saranno responsabili di quanto sporcato dal proprio cane.

Ciascun proprietario è chiamato a tutelare il benessere del proprio cane, evitando comportamenti che ne possano nuocere sia la salute fisica che psicologica.

Il giudizio dei giudici non è contestabile.

​ISCRIZIONI:

L’iscrizione di ciascun cane all’esposizione avrà un costo di € 7,00 che verranno devoluti in beneficenza a una o più associazioni animaliste.

Sarà possibile iscriversi all’Expo Dog tramite il modulo d’iscrizione da scaricare al sito http://reggiocalabria.wixsite.com/wonderland/un-giorno-da-cani

Il modulo, compilato in ogni suo campo, potrà essere:

inviato alla e-mail wonderland.reggiocalabria@gmail.com entro mercoledì 7 dicembre alle ore 19:00 consegnato a mano presso lo stand apposito che sarà accessibile dalle ore 10:00 alle ore 15:00 del giorno 8 dicembre 2016 presso la Villa Comunale Umberto I di Reggio Calabria consegnato a mano ai promotori incaricati presso le aree cani e di aggregazione cinofila

​Non verranno presi in considerazione i moduli non compilati in ogni campo o non firmati.

Ogni concorrente che iscrive uno o più cani avrà un omaggio fino ad esaurimento dei gadget.

L’iscrizione all’Expo Dog si ritiene regolarizzata solo dopo il pagamento della quota di iscrizione. La quota non è rimborsabile.

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PREMI:

1° classificato CANE PIU’ BELLO

2° e 3° classificato CANE PIU’ BELLO

CUCCIOLO PIU’ BELLO (fino ai 6 mesi)

SENIOR PIU’ BELLO (oltre 8 anni)

PREMIO FANTASIA

PREMIO SINTONIA

PREMIO SIMPATIA

Diploma di partecipazione a tutti i partecipanti.

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L’Associazione Wonderland ricorda che l’Expo Dog è una manifestazione cinofi­la amatoriale e di beneficenza, organizzata per dare la possibilità a cani e proprietari di trascorrere una giornata in pieno relax, pertanto si invitano i partecipanti a non prendere questa iniziativa come un evento agonistico.

CONSEGNA DELLE LETTERINE E FACEBOOK CONTEST

Babbo Natale trascorre tutti i giorni dell’anno impegnato nelle sue attività: sceglie i regali per i bambini più buoni, raccoglie i desideri e crea giocattoli nella sua fabbrica aiutato dai magici Elfi.

Ma quando si avvicina Natale fa il giro del mondo con le sue renne magiche per incontrare i suoi amati bambini.

E tu hai fatto il bravo? Allora cosa aspetti?

Vieni ad incontrare Babbo Natale, potrai parlare con lui, scattare una foto ricordo, accarezzare le renne, scrivere la tua letterina ed imbucarla con il magico “timbro postale del Circolo Polare Artico”.

​E potrai anche partecipare ad un fantastico concorso:

Tutte le letterine che verranno imbucate nella cassetta magica della posta di Babbo Natale, complete di nome, cognome ed indirizzo, verranno pubblicate (con le adeguate censure) sulla sua speciale pagina facebook www.facebook.com/WonderlandRC e votate.

Quella che raggiungerà il maggior numero di “mi piace” riceverà un bellissimo regalo direttamente a casa!!

Cosa aspetti? Scrivi subito la tua letterina e portala a Babbo Natale o vieni a scriverla con noi!!

per info: http://reggiocalabria.wixsite.com/wonderland