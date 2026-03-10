Reggio, difesa infrastrutture e antiterrotismo: l’eccellenza contro gli esplosivi all’UNIRC

In un’epoca in cui la protezione delle infrastrutture critiche e la prevenzione del terrorismo sono diventate priorità globali, Reggio Calabria risponde con un evento formativo di portata internazionale. L’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in sinergia con la Tactical Rescue Association, annuncia l’avvio del corso Resistive Blast Design: Engineering for Safety & Durability.

L’iniziativa rompe le barriere del mercato della formazione d’élite. Programmi di questa specificità, che fondono ingegneria strutturale e difesa tattica, hanno solitamente costi proibitivi: in Europa e negli Stati Uniti, la partecipazione a corsi analoghi richiede investimenti di migliaia di dollari a persona.

Un’opportunità esclusiva a costo zero

La Tactical Rescue Association – organizzazione d’eccellenza operante nel settore della formazione del soccorso tattico per Forze Armate e di Polizia – e il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Reggio Calabria, in collaborazione con gli Ordini professionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, hanno scelto invece di offrire questa competenza completamente gratis ai professionisti del territorio, rendendo accessibile un know-how che è spesso appannaggio esclusivo di ristretti reparti governativi o militari.

La vera rivoluzione didattica del corso risiede nel superamento della pura teoria accademica. Grazie al rigore scientifico del Prof. Ing. Raffaele Pucinotti, docente di Tecnica delle Costruzioni, e alla vasta esperienza operativa dell’Artificiere Antisabotaggio della P.S. (in quies.) Giovanni Sergi, esperto nazionale in antiterrorismo, il percorso formativo offre un taglio pratico unico nel suo genere. La partecipazione di un artificiere di tale fama sposta il focus sulla conoscenza reale della minaccia:

: Comprendere la logica di un attacco e la natura degli ordigni è il primo passo fondamentale per progettare strutture realmente resilienti. Approccio tattico-ingegneristico: Unire la capacità di analisi di un artificiere alla precisione di un ingegnere permette di prevedere scenari di danno che i soli modelli matematici potrebbero ignorare.

Il Programma delle Giornate

Il corso, che si terrà presso l’Aula Magna “Falcomatà” del Dipartimento di Ingegneria, dalle 14:00 alle 19:00, si articolerà in tre date chiave (18, 26 e 30 marzo 2026), toccando temi che spaziano dall’analisi storica di attacchi terroristici famosi al retrofit di edifici esistenti, fino alle tecniche di demolizione controllata:

: focus sull’analisi delle metodologie di stima dei carichi, e dei criteri per prevenire il collasso progressivo. Criteri per la scelta di materiali, dimensioni e sistemi strutturali in grado di assorbire l’energia esplosiva. Interventi su Edifici Esistenti (Retrofit), presentazione di sistemi difensivi in grado di integrarsi con l’ambiente urbano. 30 Marzo – Demolizioni Controllate: Un approfondimento sui cinematismi di crollo e sulle tecniche di demolizione convenzionale e non convenzionale.

“Progettare per resistere a un’esplosione significa gestire carichi capaci di causare danni catastrofici in pochi millisecondi”, spiegano i promotori. “Farlo con la guida di chi quegli esplosivi li disinnesca sul campo ogni giorno dà ai nostri progettisti un vantaggio competitivo e di sicurezza incolmabile.”

Dettagli e Iscrizioni

Il corso riconosce 15 CFP (Crediti Formativi Professionali) per Ingegneri e Architetti e CFU per gli studenti universitari. Le iscrizioni sono gestite dai rispettivi Dipartimenti Universitari e dagli Ordini professionali della Provincia di Reggio Calabria.