Reggio, perdita d’acqua da oltre due mesi. I residenti: ‘Palazzo a rischio e istituzioni assenti’

Perdita d’acqua e accessi difficili alle case: l’allarme dei residenti

Una grave perdita idrica, un appartamento dichiarato inagibile e famiglie che vivono da settimane in condizioni di forte disagio. È la segnalazione arrivata alla redazione di CityNow da parte di un lettore che denuncia quanto sta accadendo in via XXV Luglio, isolato 116, nel centro storico di Reggio Calabria.

Secondo quanto riferito alla nostra redazione, il problema va avanti dal 30 gennaio 2026, quando una “notevole perdita idrica” ha richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sempre secondo quanto riportato dal nostro lettore, uno degli appartamenti al piano terra dei fabbricati sarebbe stato reso inagibile a causa dei danni provocati dall’acqua.

I residenti, si legge ancora nella mail, hanno inizialmente pensato a una perdita riconducibile a un impianto privato, contattando quindi una ditta per tentare di risolvere il problema. Ma gli accertamenti eseguiti hanno escluso responsabilità dei proprietari, attribuendo invece l’origine della perdita alla rete idrica comunale.

Nonostante le segnalazioni inoltrate agli enti competenti, tra cui Comune e Sorical, e i sopralluoghi già effettuati, il lettore denuncia che

“ad oggi non si registra alcuna azione per la tutela dell’incolumità fisica degli abitanti e dell’immobile”, che viene definito addirittura “a rischio crollo”.

Nel palazzo, inoltre, vivono anche famiglie con disabilità gravi, che starebbero affrontando ulteriori difficoltà nell’accesso ai propri appartamenti proprio a causa della perdita e delle condizioni in cui versa l’edificio.

Il lettore parla apertamente di una situazione “vergognosa”, sottolineando come tutto questo accadrebbe “in pieno centro storico, di fronte all’Accademia di Belle Arti, a due passi dalla via Marina e dal porto”.

E ancora.