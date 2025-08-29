Tagli ITA Reggio-Linate, appello del Touring Club: ‘Scelta punitiva. Si torni a due voli giornalieri’

"Così diventa impossibile rientrare in giornata da Milano a Reggio, con pesanti ricadute sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti" la nota del TCI

Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano esprime forte disappunto e preoccupazione per la decisione di ITA Airways di ridurre, a partire dal 26 ottobre 2025, i collegamenti aerei tra l’aeroporto “Tito Minniti” e Milano Linate.

Le criticità segnalate

La compagnia motiva la scelta con la antieconomicità della tratta e con la scarsa disponibilità di slot presso lo scalo milanese. Tuttavia, secondo il Club, la decisione risulta punitiva per l’utenza reggina, soprattutto considerando la contemporanea abolizione del volo Linate-Fiumicino (AZ 2109) delle 19:00, che consentiva di prendere la coincidenza con il volo AZ 1161 delle 21:35 per Reggio Calabria.

In questo modo, diventa di fatto impossibile rientrare in giornata da Milano a Reggio, con pesanti ricadute sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti.

«Chi parte dal nostro aeroporto non potrà più rientrare in giornata da Milano o viceversa – denuncia il Club – con la conseguenza che i turisti, utilizzando i voli ITA, sprecheranno due giornate del loro soggiorno a Reggio Calabria».

Possibile reintroduzione

ITA Airways ha lasciato intendere che, “qualora si verificassero condizioni idonee in termini di disponibilità della flotta, sostenibilità economica e domanda adeguata”, potrebbe essere valutata la reintroduzione del secondo volo giornaliero.

L’appello del Club

Il Club di Territorio chiede con forza alle istituzioni e alle associazioni di categoria di intervenire presso la compagnia aerea per garantire nuovamente due voli giornalieri tra Reggio Calabria e Milano Linate, ritenuti essenziali per la mobilità e lo sviluppo turistico ed economico del comprensorio.