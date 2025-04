Real Italian Wine&Food: bilancio positivo per le eccellenze reggine a Londra – FOTO

Il consigliere metropolitano delegato alle Attività produttive, Domenico Mantegna, si dice «estremamente soddisfatto per un’esperienza che ha visto protagoniste dieci aziende del comprensorio selezionate attraverso l’avviso pubblico della Città Metropolitana di Reggio Calabria».

«L’occasione – ha detto Mantegna – è stata utile per promuovere i prodotti reggini e stringere importanti relazioni commerciali con centinaia di buyers di settore, compresi giornalisti di testate specializzate». «Insomma – ha commentato – la bellezza e la bontà delle specialità nostrane non solo vanno mostrate, ma raccontate al mondo che sta dimostrando, sempre più, di apprezzare quanto di positivo viene prodotto e realizzato dalle nostre imprese. In questa maniera, cerchiamo di aggredire fette di mercato che, fino a qualche tempo fa, sembravano inaccessibili. Oggi, invece, grazie soprattutto al Piano fieristico della Città Metropolitana, all’organizzazione ed al lavoro dei settori dell’Ente ed alla programmazione messa in campo dal sindaco Giuseppe Falcomatà, l’intera area metropolitana e le sue aziende riescono a conquistare spazi fondamentali anche in una fase storica delicata per l’expo ed il commercio in generale».