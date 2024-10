Reggio, Castorina: ‘Santelli ci dica dove sono destinati 75 posti di Terapia Intensiva’

Sul diritto alla salute non si arretra di un millimetro ed è per questo che chiediamo al Presidente della giunta regionale della Calabria Jole Santelli chiarezza rispetto a quella che è la rete delle infrastrutture ospedaliere nella nostra Regione ed il corretto utilizzo delle risorse ad affermarlo sono il Capogruppo del Pd a Palazzo San Giorgio e Componente della Direzione Nazionale Antonino Castorina ed i Consiglieri Comunali Paola Serranò, Mimmo Martino, Nancy Iachino, Enzo Marra e Rocco Albanese.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà -proseguono gli esponenti del Pd- ha parlato di fondi stanziati dalla Banca d’Italia per la realizzazione di posti in terapia intensiva per la Calabria, circa 75 unità, di cui però non ci è dato sapere la localizzazione.

I cittadini di Reggio Calabria hanno il diritto di sapere se una parte delle risorse stanziata dalla Banca d’Italia saranno destinati a Reggio Calabria; i cittadini di Reggio Calabria hanno il diritto di sapere il motivo per il quale la Regione Calabria ha pensato di censurare le comunicazioni del Gom e chiediamo ancora notizia sulle somme erogate all’ex Provincia di Reggio Calabria nel 2010 che ammontano a circa 138.232,53 euro, oggi chieste indietro dalla Regione, al fine di essere assegnate sempre per il territorio di Reggio Calabria per ospitare in B&B quei sanitari del Grande ospedale metropolitano che non volessero tornare a casa, dalle proprie famiglie, per evitare possibili contagi da coronavirus“ queste le dichiarazioni dei Consiglieri Comunali del Partito Democratico di Reggio Calabria.

Che fine hanno fatto i consiglieri regionali di maggioranza fedeli alla Santelli rispetto ai danni che si stanno perpetuando contro Reggio Calabria ed i suoi cittadini si chiedono gli esponenti del Pd che rilanciano “ Serve un cambio di passo necessario per affrontare l’emergenza Covid 19 e comprendere al meglio che c’e’ nella sanità in Calabria un materiale umano e professionale altamente qualificato da valorizzare e supportare con azioni concrete e risorse, serve un’operazione verità!“