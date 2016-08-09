A Reggio il concorso nazionale per stilisti emergenti

L’ associazione le Tele di Aracne in collaborazione con l’Istituto di moda Burgo sede di Reggio Calabria organizza la I^ edizione del concorso nazionale per stilisti emergenti Nuovi talenti per la moda che si terrà il 19 agosto alle ore 21.00 all’ Arena dello Stretto.

La conferenza stampa di presentazione della kermesse, inserita nel programma dell’ Estate Reggina 2016 si svolgerà Giovedì 11 agosto alle ore 10.30 c/o la sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria.

Alla presentazione interverranno il consigliere regionale Domenico Battaglia e il consigliere comunale delegato all’Estate Reggina Nicola Paris.

Alla conferenza saranno presenti i giornalisti e presentatori della serata Marilena Alescio e Consolato Malara, la stilista Annamaria Manduci direttrice dell’Istituto di Moda Burgo, gli stilisti Valentina Versace, Franco Violo, Pierpaolo Cassone che presenterà la sua nuova collezione nella serata del 19 Agosto. Ospite d’ eccezione della kermesse la stilista Laura Froio che porterà a Reggio Calabria la collezione ispirata alla principessa Grace kelly. Il concorso nasce con l’intento di individuare e premiare talenti nascosti che hanno voglia di valorizzare la nostra cultura ed emergere nel campo della moda, coniugando la loro capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato Made in Italy.