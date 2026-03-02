Origini della colonia greca di Reghion, a Palazzo Alvaro l’incontro ‘Reggio d’Italia’

I professori Rosaci e Castizio all'incontro-dialogo sull'impatto millenario che la cultura ellenica ha avuto sulla storia della città

Sabato 7 marzo alle ore 17.30, presso la Biblioteca Metropolitana di Palazzo Alvaro a Piazza Italia, a Reggio Calabria, si terrà l’incontro “REGGIO D’ITALIA“.

Organizzato dal Centro Studi “Il Chirone” nell’ambito di un programma di eventi che si terranno tra febbraio e marzo presso lo stesso Palazzo Alvaro, l’incontro tratterà delle origini della Reggio Greca, e dell’impatto millenario che la cultura ellenica ha avuto sulla storia della città di Reggio.

I relatori dell’incontro-dialogo

Parteciperanno all’incontro-dialogo il prof. Domenico Rosaci, professore di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e il prof. Daniele Castrizio, professore di Numismatica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina.

Il dialogo verterà sull’affascinante tema delle origini della colonia greca di Reghion, sul rapporto con le pre-esistenti popolazioni italiche e sugli aspetti storici, culturali e di visione del mondo che la cultura ellenica ha impresso sul territorio reggino, dal quale sorse il nome dell’Italia stessa.