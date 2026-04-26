Reggio, Rosato (Azione): “Serve uno scatto deciso per rilanciare la città”

Dalle priorità finanziarie al nodo Regione–Città Metropolitana: “Utilizzare al meglio il PNRR e lavorare insieme per superare fragilità economiche e rilanciare sviluppo e servizi”

Si è svolta nella mattinata di domenica 26 aprile, lungo Corso Garibaldi, l’inaugurazione della nuova segreteria politica di Azione a Reggio Calabria. Un momento di confronto e partecipazione che ha segnato anche la presentazione ufficiale dei candidati in vista della prossima tornata elettorale amministrativa.

All’iniziativa hanno preso parte il vicesegretario nazionale del partito, Ettore Rosato, e il candidato a sindaco Francesco Cannizzaro, che hanno illustrato obiettivi e linee programmatiche, sottolineando la volontà di contribuire al rilancio della città attraverso un progetto politico radicato nel territorio e orientato allo sviluppo.

Nel corso dell’evento, CityNow ha intervistato Rosato, che ha tracciato le priorità politiche per la città, soffermandosi sulla necessità di rilanciare Reggio Calabria attraverso un’azione concreta su finanze comunali, sviluppo economico e collaborazione istituzionale.

Onorevole, è un piacere averla qui a Reggio. La città si avvicina a questa tornata elettorale importante anche per Azione. Come si inserisce il partito in questo contesto?

“Con la volontà di dare un contributo concreto a Reggio Calabria per aiutarla a ripartire con la necessaria forza che una grande città come questa merita. Reggio ha enormi potenzialità, ma ha attraversato anche una fase caratterizzata da luci e ombre. Francesco Faraone è un ottimo candidato: ha fatto una scelta importante lasciando il Parlamento per tornare a governare la sua città. Abbiamo trovato un’intesa sul piano programmatico e questo colloca Azione in modo coerente in questo percorso. Lo facciamo con determinazione, sostenuti da una lista di candidati di qualità”.

Sul piano nazionale restano temi rilevanti, come la crisi energetica, che ricadono anche a livello locale. Quali sono le priorità per il territorio?

“Le priorità restano anche finanziarie: il Comune va messo in condizione di garantire servizi adeguati ai cittadini. Poi c’è un contesto economico fragile che richiede un rilancio complessivo. Il turismo rappresenta una grande opportunità, ma non può essere l’unica risposta. Serve un lavoro congiunto tra Stato, Regione e Città per mettere a sistema le risorse, utilizzare al meglio i fondi del PNRR ancora disponibili e soprattutto impegnarsi ogni giorno, con continuità, per far ripartire Reggio Calabria”.

In conclusione, sul rapporto tra Regione e Città Metropolitana, spesso segnato da tensioni: quale soluzione vede?