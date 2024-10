Reggio Film Fest, Falcomatà: ‘Istituzionalizzare l’evento per rilanciare la reputazione del territorio’

Durante la conferenza stampa del Reggio Film Fest 2020, presente il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, soddisfatto per aver sostenuto insieme all’amministrazione l’intera kermesse che si svolgerà presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” a partire da lunedì 24 fino a sabato 29 agosto.

A tal proposito varie e interessanti le considerazioni legate al festival.

Organizzare questo tipo di festival può rappresentare il momento della rinascita per la nostra città post lockdown, sotto il profilo del rilancio sociale e culturale, ed è allo stesso tempo la fotografia e la testimonianza di quanto noi calabresi siamo testa dura, riusciamo a vedere qualcosa di buono anche nei momenti drammatici, in tal senso il documentario ‘LockTown’ sarà emozionante, ed anche da monito perché non diminuisca l’attenzione nei confronti del covid.

Lo scenario mozzafiato dell’Arena dello Stretto permetterà di vivere in pieno la città con tutte le sue magnifiche sfaccettature e caratteristiche.

Sulla proposta di Marcello Fonte, ovvero la scuola di cinematografia, l’amministrazione potrà dare risposta: l’ex cinema Orchidea diventerà la sede attraverso le risorse dei patti per il sud, una vera porta culturale. L’idea è mettere in contatto tutti coloro che fanno teatro, i produttori, gli sceneggiatori. Sono convinto sarà il modo per rilanciare e coltivare le risorse umane che stanno andando bene sull’intero territorio nazionale: un contenitore fisico per far emergere i talenti.

Le esperienze positive non devono essere demandate all’amministrazione di un determinato momento, il Reggio Calabria Film Fest dovrà essere istituzionalizzato.

Un altro aspetto molto importante è la reputazione. Grazie a queste iniziative, infatti, l’immagine del territorio può rinascere, grazie a questo tipo di eventi i messaggi positivi possono arrivare al grande pubblico: un ottimo modo per rilanciare la nostra amata terra.