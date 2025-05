Reggio, furto in un negozio del centro: fermata e portata in Questura la responsabile

Sono trascorsi pochi giorni dal furto in un negozio del centro di Reggio Calabria. Una donna era stata immortalata dalle telecamere di sicurezza di una nota boutique mentre, con disinvoltura, prendeva una borsa dagli scaffali più vicini all’ingresso, e in pochi secondi si dileguava nel “passeggio” di corso Garibaldi.

Questa mattina la responsabile del furto è stata fermata da una pattuglia della Polizia di Stato e portata in Questura.

La donna, tale C.G. originaria di Messina, già nota alle forze dell’ordine per episodi simili, stava passeggiando sul corso Garibaldi e, passata di fronte al negozio dove qualche giorno prima aveva sottratto la borsa, sarebbe stata immediatamente riconusciuta dalle commesse.

Le operatrici commerciali hanno subito allertato le forze dell’ordine. I poliziotti, arrivati in poco tempo sul posto, hanno trovato la donna mentre si aggirava tra gli scaffali di Tezenis, sempre sul corso Garibaldi.

La donna è stata prontamente fermata dagli agenti e portata in Questura per gli accertamenti del caso e per le eventuali misure giudiziarie a suo carico.