Romeo (Reggio Futura): ‘Il progetto di Scopelliti sui 1000 occupati non è una scommessa al buio’

"Ogni giovane che parte è una sconfitta per tutta la politica e Reggio Futura farà di tutto per dare risposte immediate ai giovani e alle loro famiglie", afferma Romeo

“Di fronte a una disoccupazione giovanile che morde le famiglie e ad un tessuto economico desertificato, Giuseppe Scopelliti e il movimento Reggio Futura dicono basta: nasce il progetto “1000 occupati, nessuno escluso”.

Una risposta concreta al dramma dell’occupazione. La proposta si focalizza sulla vera emergenza di Reggio: la mancanza di reddito e di prospettive”. E’ quanto afferma in una nota Daniele Romeo.

Leggi anche

“Il piano mira a iniettare linfa vitale nelle imprese locali per creare 1000 posti di lavoro reali, con contratti triennali che permettano ai nostri giovani di accendere un mutuo, formare una famiglia e restare nella propria terra.

Il progetto di Reggio Futura punta a dirottare immediatamente 31 milioni per le imprese. Incentivi importanti per chi assume giovani e professionisti. 5 milioni per blindare i nostri laureati. Borse di studio e dottorati in sinergia con l’Università Mediterranea, il Conservatorio e l’Accademia delle Belle Arti.

Il progetto “1000 occupati, nessuno escluso” non è una scommessa al buio, bensì l’evoluzione strutturale di un’esperienza collaudata e positiva come “Obiettivo Occupazione”.

“Vogliamo ripartire -prosegue Romeo- da quel modello vincente per trasformare risorse straordinarie in una leva di crescita permanente. È un progetto che punta alla stabilità e all’inclusione, fondato su un patto generazionale che coinvolge sia i giovani che i lavoratori prossimi al pensionamento, così come si vuole coinvolgere ed intercettare le capacità di formazione delle Università e degli enti di formazione per valorizzare ruolo e professionalità di ricercatori e giovani talenti.

Crediamo fermamente nella funzione rieducativa della pena e col progetto si finanziano 60 posti per il reinserimento dei detenuti: più lavoro significa meno recidiva e più sicurezza per tutti.

Nel progetto c’è spazio anche per i servizi al cittadino ed il potenziamento del welfare locale con 143 nuove figure tra infermieri e OSS, per garantire assistenza e sostegno alle famiglie e dignità ai professionisti della salute.

Ogni giovane che parte è una sconfitta per tutta la politica e Reggio Futura farà di tutto per dare risposte immediate ai giovani e alle loro famiglie”, conclude Romeo.