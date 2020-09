Reggio, incendiata la colonia del Gattonero: la rabbia dei volontari - VIDEO

31/08/2020Siamo tornati stasera alla colonia, e, come si vede dal video, l’incendio è divampato dall’interno, dal centro del terreno della colonia , e non dalla spazzatura come in prima ipotesi si voleva giustificare e credere . Esternamente da un lato c’era della spazzatura che si è bruciata e vicino a questa c’era una macchina che sul davanti si è bruciata .La barbarie del gesto che stato fatto non è giustificabile ne ammissibile , perché primo non si da fuoco , ne ad erba ne alberi , ne spazzatura , secondo è un gesto barbaro e criminale, perché la colonia è conosciuta, è dichiarata censita sia al comune che all’ Asl ed è visibilissima!! Tutti sanno benissimo che lì c'è una colonia e chi non lo sa lo vede!! Chiunque abbia appiccato il fuoco, che abbia incendiato l'erba, la spazzatura o qualsiasi cosa, lo ha fatto con la consapevolezza che lì c'erano dei gatti innocenti. Che ci auguriamo siano fuggiti tutti. E non osiamo nemmeno pensare a cosa sarebbe accaduto se l'automobile fosse esplosa...Tutti i nostri piccoli si trovano a Reggio Calabria, ma possono arrivare a Roma e Milano, e da li o si trova staffetta o gli adottandi vanno a prenderli al loro arrivo, in queste due destinazioni, al fine di poter essere affidati in tutta Italia, con obbligo di sterilizzazione se adottati quando sono ancora dei cuccioli , previ controlli di pre e post affido e firma del modulo di adozione. No giardini e balconi non in sicurezza.PER ADOTTARE SCRIVETE UN MESSAGGIO WHATSAPP al 3288678066 .Email: ilgattonero.onlus@hotmail.itSito: http://www.ilgattonero-onlus.it/Codice fiscale per donare il 5x1000: 92073180801Per contributi per aiutarci : Bonifico Bancario IBAN: IT79T0306909606100000015904Codice BIC BCITITMMIntestato all'Associazione Il Gattonero ONLUS Paypal danielagironda@gmail.comPostepay n. 4176 3106 8738 4951 Intestata a Il Gatto Nero OnlusPer ricaricare usare i seguenti dati: Daniela Paola Gironda - Codice Fiscale GRNDLP74M52H224QVolete aiutarci con un impegno davvero minimo?! Partecipate al nostro teaming! Con solo un euro al mese, avete capito bene, un euro al mese!! Iscrivetevi e fate iscrivere gli amici al nostro teaming! Per i gatti di Reggio Calabria!!https://www.teaming.net/ilgattoneroonlusrc?utm_source=Teamers-nuevos&utm_medium=email&utm_campaign=grupo&fbclid=IwAR3xIDtGcWt_GyAcp1m0JCYQD9WYEyxPqjUbn_trvlr8IGuocQ_Vur-L648Inoltre, se vi siete innamorati di uno dei nostri piccolini, ma non potete adottarlo avete egualmente la possibilità di aiutarlo, scegliendo di adottarlo a distanza, e garantendogli così cibo e assistenza. Visitate il nostro album dedicato o scriveteci per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10205606092106441.1073742388.1677498961&type=3Grazie a tutti quelli che ci aiuteranno ad aiutarli, sostenendoci in tutti gli sforzi che ogni giorno compiamo per far vivere ai nostri mici una vita degna di tale nome, ben diversa da quando erano soli in strada, destinati solo a morire. Grazie. Solo insieme possiamo riuscirci!!