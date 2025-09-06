Reggio per un giorno capitale mondiale del calcio. Due grandi eventi

Il 6 settembre 2025 sarà una data che resterà impressa nella memoria sportiva di Reggio Calabria. La città dello Stretto vivrà momenti unici, diventando per un giorno capitale mondiale del calcio.

La mattina a Palazzo San Giorgio la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Gianni Infantino, presidente della FIFA. Originario di Reggio Calabria, Infantino è stato accolto dal sindaco Giuseppe Falcomatà con un caloroso “Bentornato a casa tua, presidente”. Un riconoscimento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che renderà omaggio a chi oggi guida la più alta istituzione calcistica internazionale.

Leggi anche

In serata il secondo grande evento: Operazione Nostalgia, il raduno che mette insieme i campioni di ieri. Dalle 19 lo stadio Granillo si trasformerà in un palcoscenico di emozioni per oltre 15.000 spettatori. In campo protagonisti che hanno fatto la storia del calcio italiano e internazionale: da Roberto Baggio a Francesco Totti, passando per David Trezeguet, Vincent Candela, Dida e tanti altri. Presenti anche gli ex giocatori della Reggina, che certamente verranno accolti con l’affetto che da sempre lega la città ai suoi beniamini.

Due eventi mettono Reggio Calabria al centro dell’attenzione sportiva mondiale: la cittadinanza onoraria al presidente della FIFA e la magia senza tempo dei grandi campioni tornati in campo. Una giornata che resterà nella memoria di tifosi e cittadini come una vera festa del calcio e non solo.