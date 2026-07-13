Reggio, l’appello del sindaco Cannizzaro: ‘Dobbiamo cambiare mentalità’
"Rimproverate chi butta la spazzatura dove non dovrebbe. Voi potete contare sul vostro sindaco, io vorrei poter contare su di voi" le parole di Cannizzaro
13 Luglio 2026 - 17:29 | di Redazione
“Grazie, grazie davvero molte per questa imponente manifestazione d’affetto e di supporto a quelle che sono le attività di ripristino della normalità. Vi posso assicurare che siamo all’inizio dell’inizio, non so se si può dire così ma lo dico lo stesso: siamo davvero all’inizio della fase di ripristino della normalità“.
Inizia con queste parole il video sui canali social di Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, che prosegue:
“Al contempo il sindaco è impegnato però a proiettare anche Reggio ai palcoscenici che merita. L’abbiamo sempre detto: normalizzazione, ma non possiamo nemmeno perdere un minuto per proiettare Reggio al futuro. Leggo tantissimi commenti e segnalazioni: Renzo, Lucia, Cinzia, Maria, Domenico, Francesco, potrei continuare. Noi acquisiamo queste istanze e le smistiamo alle varie competenze”.
L’appello alla collaborazione dei cittadini
“Nel frattempo però continuiamo a collaborare cittadini e amministrazione. Quindi anche voi rimproverate coloro i quali magari buttano la spazzatura dove non dovrebbero, devono cambiare la mentalità, la cultura. Dobbiamo collaborare tutti insieme così come dovete rimproverare coloro i quali buttano la carta a terra e non dovrebbero. Se facciamo così credo che accorciamo anche i tempi di normalizzazione di questa nostra città. Voi potete contare sul vostro sindaco, io vorrei poter contare su di voi“.
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