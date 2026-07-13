Reggio, l’appello del sindaco Cannizzaro: ‘Dobbiamo cambiare mentalità’

“Grazie, grazie davvero molte per questa imponente manifestazione d’affetto e di supporto a quelle che sono le attività di ripristino della normalità. Vi posso assicurare che siamo all’inizio dell’inizio, non so se si può dire così ma lo dico lo stesso: siamo davvero all’inizio della fase di ripristino della normalità“.

Inizia con queste parole il video sui canali social di Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, che prosegue:

“Al contempo il sindaco è impegnato però a proiettare anche Reggio ai palcoscenici che merita. L’abbiamo sempre detto: normalizzazione, ma non possiamo nemmeno perdere un minuto per proiettare Reggio al futuro. Leggo tantissimi commenti e segnalazioni: Renzo, Lucia, Cinzia, Maria, Domenico, Francesco, potrei continuare. Noi acquisiamo queste istanze e le smistiamo alle varie competenze”.

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