Reggio, lavori al manto stradale in alcune zone della città

Sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale e di ripristino delle funzionalità di pozzetti per la raccolta e il deflusso delle acque meteoritiche, in via San Francesco da Paola, al centro di Reggio Calabria, nel tratto compreso tra la via Fra Gesualdo Melacrino e la via Crocefisso.

L’amministrazione comunale invita a porre attenzione alle prescrizioni, contenute nella cartellonistica di cantiere, che regolamentano il divieto di sosta e l’ interdizione della circolazione veicolare nei tratti interessati dalle lavorazioni.