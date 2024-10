Reggio: le magiche Notti d’Estate al MArRC in agosto, sulla terrazza sullo Stretto

Il mese di agosto si apre con un suggestivo calendario di eventi, per trascorrere indimenticabili Notti d’Estate al MArRC sulla meravigliosa terrazza che affaccia sullo Stretto e sul Cielo stellato, grazie alle aperture straordinarie del giovedì e del sabato, dalle 20.00 alle 23.00, al prezzo di ingresso di soli 3 euro (fino al 7 settembre).

In collaborazione con il Planetarium Pythagoras, giovedì 1° agosto, dalle ore 20.00 alle 21.00, gli ospiti del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria potranno osservare la volta celeste con il telescopio. A seguire, alle ore 21.00, l’astrofisica Maria Concetta Tringali accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante sul tema “Onde gravitazionali: una nuova finestra sull’universo”.

Interverranno per i saluti: il direttore del Museo Carmelo Malacrino e la responsabile scientifica del Planetario Angela Misiano.

Sabato 3 agosto, alle ore 21.00, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte promuove il suggestivo evento “Luci sul Parco. Cultura e identità dell’Aspromonte greco”.

Il focus è sul patrimonio culturale immateriale delle minoranze storico-linguistiche greche d’Italia e, in particolare, in Calabria, nell’Aspromonte meridionale, con un’attenzione all’esperienza di accoglienza e integrazione attraverso il cibo e le sue simbologie.

Il programma prevede la degustazione di prodotti e sapori tipici della tradizione grecanica e vino rosso IGT di Palizzi, con testimonianze e racconti a cura di Pasquale Faenza, studioso di cultura grecanica e componente dell’Associazione italiana per la cultura biologica in Calabria.

In convenzione con il MArRC, tra l’altro, da lunedì 29 luglio fino a domenica 8 settembre, sarà attivo un servizio di Parkbus per fantastiche escursioni dal Museo al Parco.

«Continuiamo ad operare con l’obiettivo di offrire alle nostre comunità e ai turisti l’occasione di fruire delle bellezze naturalistiche e culturali di un Parco che vuole essere apprezzato e valorizzato. Con l’evento di sabato al Museo Archeologico vogliamo esaltare la realtà storica, tradizionale e contemporanea dell’Aspromonte Greco, con il suo patrimonio culturale e identitario, con particolare riferimento alla simbologia del cibo», afferma il vice presidente dell’Ente Parco dell’Aspromonte, Domenico Creazzo.

Il direttore Carmelo Malacrino commenta: «La partnership con l’Ente Parco ci permette di conoscere meglio lo stretto rapporto tra natura e cultura in Calabria attraverso l’esperienza diretta, che arricchisce il sapere intellettuale e restituisce vitalità e respiro alle testimonianze archeologiche che il Museo custodisce ed espone».

Il programma espositivo della Mostra “Paolo Orsi. Alle origini dell’archeologia tra Calabria e Sicilia”, in collaborazione con il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa su un progetto co-finanziato dalla Regione Calabria, si arricchisce di un nuovo servizio didattico dedicato ai bambini accompagnati dagli adulti. Ogni giovedì mattina (ore 10.00 e ore 12.00) e sabato pomeriggio (ore 17.00 e ore 18.00), senza alcun sovrapprezzo, il MArRC organizza i laboratori con l’ausilio della lavagna multimediale collocata nel percorso espositivo, al livello E – seminterrato del Museo. L’attività di didattica è a cura dello staff di assistenza ai servizi educativi e della società che gestisce i servizi aggiuntivi museali, Kore srl. Non è richiesta prenotazione.

Domenica 4 agosto, ingresso gratuito per tutti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con la promozione #iovadoalmuseo, voluta dal ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli. Un’opportunità da non perdere per visitare la ricca collezione museale sui quattro livelli espositivi e le mostre temporanee, che accompagnano i visitatori del MArRC in tanti straordinari viaggi del sapere alla scoperta della Calabria e dei Paesi mediterranei nell’antichità. Nello spazio di Piazza Paolo Orsi è allestita l’esposizione “Diego Vitrioli. Un raffinato collezionista nella Calabria dell’Ottocento” (fino al 25 agosto), per celebrare il bicentenario della nascita dell’illustre intellettuale reggino. Al livello E-seminterrato di Palazzo Piacentini, senza alcun sovrapprezzo, i visitatori potranno ripercorrere le tracce del grande archeologo “Paolo Orsi. Alle origini dell’archeologia tra Calabria e Sicilia”. Il progetto espositivo, curato in collaborazione con il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa, su un progetto co-finanziato dalla Regione Calabria, presenta per la prima volta in mostra a Reggio Calabria un ritratto storico-archeologico-biografico dello studioso al quale si devono la maggior parte dei ritrovamenti nelle due regioni che si affacciano sullo Stretto, in oltre quarant’anni di attività e di ricerca.