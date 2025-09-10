Reggio Live Fest, 9 concerti sul lungomare. Si parte con Vandelli

Il primo artista a salire sul palco questa sera, ha raccontato aneddoti e ricordi personali della sua carriera e dell’amicizia con Lucio Battisti

Si è tenuta questa mattina nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, la conferenza stampa del “Reggio Live Fest 2025”, il grande festival ideato e organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna con il contributo della Regione Calabria, nel quadro degli “Eventi di Grande Interesse Turistico – Pac Calabria 2014 – 2020 – brand Calabria Straordinaria”, e la compartecipazione del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, rispettivamente con i brand Reggio Calabria Cuore del Mediterraneo e Anima Autentica, per volontà del sindaco Giuseppe Falcomatà.

I dettagli del Reggio Live Fest

Da stasera fino al 16 settembre, saranno ben nove i live in programma, oltre a diverse aperture di giovani artisti, che si svolgeranno sull’imponente palcoscenico allestito sul Lungomare Italo Falcomatà, tutti con inizio alle 21:30 e ad ingresso libero.

Insieme a numerosi giornalisti, hanno partecipato anche il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il promoter Ruggero Pegna, e l’Assessore al Turismo e all’Immagine, Giovanni Latella. Tra gli ospiti speciali, Maurizio Vandelli, primo artista a salire sul palco questa sera, ha raccontato aneddoti e ricordi personali della sua carriera e dell’amicizia con Lucio Battisti.

Le parole del promoter

“Il Reggio Live Fest – ha detto il promoter – ha debuttato nel 2017 grazie all’accordo con l’Assessorato Comunale alla Cultura, ottenendo subito uno straordinario successo. Ringrazio l’Assessorato Regionale al Turismo e il sindaco Falcomatà per il prezioso supporto, che rafforza l’offerta di grandi eventi musicali nella Città simbolo delle bellezze paesaggistiche e del patrimonio storico-culturale della Calabria, nel mese delle sentitissime Festività mariane”.

Gli artisti e i concerti

Il Reggio Live Fest quest’anno si preannuncia ricco di eventi. Il festival sarà inaugurato proprio da Maurizio Vandelli, con un concerto in omaggio a Lucio Battisti a 27 anni dalla sua scomparsa, il 9 settembre del 1998. Un concerto speciale che celebra la musica di Battisti e il legame di Vandelli con l’artista, anche attraverso duetti virtuali con altre leggende della musica italiana.

Il festival proseguirà con grandi appuntamenti, tra cui:

Irene Grandi (11 settembre) per festeggiare trent’anni di successi

(11 settembre) per festeggiare trent’anni di successi Raphael Gualazzi (12 settembre), con il suo stile unico che mescola ragtime, blues, soul e jazz

(12 settembre), con il suo stile unico che mescola ragtime, blues, soul e jazz Fred De Palma (13 settembre), per una serata dedicata ai giovani con il suo successo internazionale

(13 settembre), per una serata dedicata ai giovani con il suo successo internazionale Patagarri e Bandabardò (14 settembre), una fusione esplosiva tra jazz, swing e rock

(14 settembre), una fusione esplosiva tra jazz, swing e rock Settembre (15 settembre), il vincitore di Sanremo 2025 Nuove Proposte

(15 settembre), il vincitore di Sanremo 2025 Nuove Proposte Serena Brancale (16 settembre), una delle voci più originali della musica italiana, che chiuderà il festival con un grande concerto e uno spettacolo di fuochi d’artificio

Il festival in tv

Il Reggio Live Fest diventerà anche uno speciale di Gran Galà Italia, il programma realizzato da Elena Presti, trasmesso da oltre cento tv in tutta Italia.