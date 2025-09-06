Reggio Live Fest, omaggio a Battisti con Vandelli: al via la kermesse sul Lungomare

Il Reggio Live Fest, sette giorni consecutivi di concerti sul Lungomare di Reggio Calabria, è pronto al via con un evento inaugurale che renderà omaggio a Lucio Battisti, a 27 anni dalla sua scomparsa.

Mercoledì 10 settembre, la serata d’apertura della grande kermesse musicale diretta da Ruggero Pegna sarà dedicata al cantautore di Poggio Bustone con il concerto di Maurizio Vandelli e della sua band, un’altra icona della musica italiana.

L’omaggio di Maurizio Vandelli a Lucio Battisti

Ex voce e leader dell’Equipe 84, Vandelli proporrà oltre due ore di spettacolo con alcune delle canzoni più amate di Battisti – da Con il nastro rosa a Amarsi un po’, da I giardini di marzo a La canzone del sole.

Il concerto sarà arricchito da ricordi personali, immagini e testi proiettati su un maxi ledwall per coinvolgere il pubblico in un grande coro collettivo. In scaletta anche duetti virtuali con Dodi Battaglia, Fausto Leali, Donatella Rettore e Shel Shapiro, oltre ai successi storici dell’Equipe 84.

Le parole di Ruggero Pegna

«Quando ho iniziato questo lavoro, a metà degli anni ’80, il sogno di ogni promoter era Battisti, il concerto impossibile. Credo che questo live di Vandelli sia unico e imperdibile, un tributo vero che ci regala atmosfere indimenticabili. La coincidenza con la data della sua scomparsa rende questo omaggio ancora più speciale. Sarà una grande festa piena di emozioni!».

Leggi anche

Un cartellone ricco fino al 16 settembre

Dopo l’edizione da record dello scorso anno con oltre centomila presenze, il festival ideato e organizzato da Show Net proseguirà ogni sera dalle 21:30 con il sostegno della Regione Calabria, del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

11 settembre : Irene Grandi festeggia i suoi 30 anni di carriera.

: Irene Grandi festeggia i suoi 30 anni di carriera. 12 settembre : Raphael Gualazzi con l’Orchestra Sinfonica Brutia.

: Raphael Gualazzi con l’Orchestra Sinfonica Brutia. 13 settembre : notte giovani con Fred De Palma.

: notte giovani con Fred De Palma. 14 settembre : doppio concerto di Patagarri e Bandabardò.

: doppio concerto di Patagarri e Bandabardò. 15 settembre : live di Settembre, vincitore di Sanremo Giovani 2025, apertura con Lio da Reggio Calabria.

: live di Settembre, vincitore di Sanremo Giovani 2025, apertura con Lio da Reggio Calabria. 16 settembre: gran finale con Serena Brancale, protagonista di Sanremo 2025.

Il festival sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa a Palazzo San Giorgio martedì 10 settembre alle ore 11:00, con la partecipazione di Maurizio Vandelli.