Reggio Live Fest e concerto Brancale, Pegna: ‘8 concerti in 7 sere, sarà un’esplosione di note’

Poco più di tre mesi alla Festa della Madonna della Consolazione. Un’intera estate ci separa dall’evento più atteso, quello delle festività mariane che lo scorso anno, è stato ancora più partecipato grazie al Reggio Live Fest, la kermesse musicale organizzata da Ruggero Pegna.

Tra tutti, Fedez, ha attratto attorno alla città di Reggio Calabria, migliaia di fan e di curiosi, con un concerto/evento che ha riempito l’intero Lungomare Falcomatà.

Di ieri la notizia del primo big che animerà e chiuderà la seconda edizione del Reggio Live Fest. Sarà Serena Brancale a salutare le Festività Mariane 2025.

Pegna, vincitore con la sua storica società, di un bando triennale con la Regione Calabria, è pronto a fare il bis con un ricco programma che riscuoterà l’interesse del pubblico reggino e non solo.

“Saranno otto live in sette giorni che coincidono con il periodo dei festeggiamenti più importanti per Reggio Calabria. Il Reggio Live Fest, come lo scorso anno, allungherà l’estate in riva allo Stretto in una Reggio che ultimamente è esplosa a livello turistico”.