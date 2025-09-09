Reggio Live Fest, si avvicina l’atteso concerto di Raphael Gualazzi
Dal jazz al soul, dal piano solo all’orchestra: Raphael Gualazzi porta in scena la sua musica in un tour nazionale
09 Settembre 2025 - 18:32 | Comunicato Stampa
Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, è in tour nei festival musicali e nelle principali piazze italiane con tre diversi progetti live: in pianoforte solo, con il suo quintetto e con Orchestra.
La dimensione piano-vocal è un racconto in musica dei successi e delle più grandi ispirazioni di Gualazzi. L’artista restituisce alle composizioni la loro dimensione più autentica, ripercorrendo un repertorio che spazia da brani scritti per colonne sonore a divertissements su arie d’opera, da omaggi alla tradizione afroamericana a incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale.
Il quintetto di Raphael Gualazzi
Il quintetto di Raphael Gualazzi è la sua astronave musicale: lui scrive le sue canzoni, le arrangia, le dirige e interagisce con i musicisti attraverso pianoforte, voce e ukulele.
Il quintetto, consolidato ormai da più di un decennio di collaborazioni, vede coinvolti musicisti d’eccellenza di grande talento e versatilità:
- Anders Ulrich al contrabbasso
- Luigi Faggi alla tromba
- Michele “Mecco” Guidi all’organo Hammond e tastiera
- Gianluca Nanni alla batteria
Il repertorio, energico e profondo, ripercorre non solo i grandi successi dell’artista ma anche composizioni che valorizzano la vocalità dei musicisti nella celebrazione di sonorità soul, jazz, pop e swing.
Raphael Gualazzi con Orchestra
Ad impreziosire l’andamento dello spettacolo vi sono momenti in trio e piano solo, che omaggiano celebri arie d’opera o temi cari all’artista.
Il concerto di Raphael Gualazzi con Orchestra, egregiamente arrangiata e diretta dal M° Stefano Nanni, racconta le sue composizioni più interessanti dal 2005 a oggi, rivelando anche brani dei suoi esordi, raramente eseguiti dal vivo.
La musica è celebrazione di tutte le dimensioni dell’esistenza umana: profondità, leggerezza, vita, amore, oblio, luce, realtà e fantasia. L’unione di classicità e sonorità ispirate alla cultura afro-americana nelle sue infinite sfaccettature lo rendono un concerto unico e imperdibile.
Le prossime date del tour
- 12 settembre – Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria per Reggio Live Fest (con Orchestra Sinfonica Brutia)
- 26 settembre – Teatro Civico di Tortona (AL) per Arena Derthona Jazz 2025 (in piano solo)
- 5 ottobre – Teatro Umberto Giordano di Foggia per Musica Civica (in trio)
- 10 ottobre – Teatro Goldoni di Venezia (in trio)
- 13 e 14 dicembre – Blue Note di Milano (in quintetto)
- 16 dicembre – Teatro Metropolitan di Catania per Catania Jazz (in quintetto)
- 17 dicembre – Teatro Golden di Palermo (in quintetto)
- 20 dicembre – Teatro Forma di Bari (in piano solo)
Tutti gli aggiornamenti sul calendario dei concerti di Raphael Gualazzi sono disponibili sul sito ufficiale dell’artista.
Il calendario estivo è stato definito da Kino Music in collaborazione con Baobab Music e con International Music & Arts.