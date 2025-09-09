Reggio Live Fest, si avvicina l’atteso concerto di Raphael Gualazzi

Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, è in tour nei festival musicali e nelle principali piazze italiane con tre diversi progetti live: in pianoforte solo, con il suo quintetto e con Orchestra.

La dimensione piano-vocal è un racconto in musica dei successi e delle più grandi ispirazioni di Gualazzi. L’artista restituisce alle composizioni la loro dimensione più autentica, ripercorrendo un repertorio che spazia da brani scritti per colonne sonore a divertissements su arie d’opera, da omaggi alla tradizione afroamericana a incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale.

Il quintetto di Raphael Gualazzi

Il quintetto di Raphael Gualazzi è la sua astronave musicale: lui scrive le sue canzoni, le arrangia, le dirige e interagisce con i musicisti attraverso pianoforte, voce e ukulele.

Il quintetto, consolidato ormai da più di un decennio di collaborazioni, vede coinvolti musicisti d’eccellenza di grande talento e versatilità:

Anders Ulrich al contrabbasso

Luigi Faggi alla tromba

Michele “Mecco” Guidi all’organo Hammond e tastiera

Gianluca Nanni alla batteria

Il repertorio, energico e profondo, ripercorre non solo i grandi successi dell’artista ma anche composizioni che valorizzano la vocalità dei musicisti nella celebrazione di sonorità soul, jazz, pop e swing.

Raphael Gualazzi con Orchestra

Ad impreziosire l’andamento dello spettacolo vi sono momenti in trio e piano solo, che omaggiano celebri arie d’opera o temi cari all’artista.

Il concerto di Raphael Gualazzi con Orchestra, egregiamente arrangiata e diretta dal M° Stefano Nanni, racconta le sue composizioni più interessanti dal 2005 a oggi, rivelando anche brani dei suoi esordi, raramente eseguiti dal vivo.

La musica è celebrazione di tutte le dimensioni dell’esistenza umana: profondità, leggerezza, vita, amore, oblio, luce, realtà e fantasia. L’unione di classicità e sonorità ispirate alla cultura afro-americana nelle sue infinite sfaccettature lo rendono un concerto unico e imperdibile.

12 settembre – Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria per Reggio Live Fest (con Orchestra Sinfonica Brutia)

26 settembre – Teatro Civico di Tortona (AL) per Arena Derthona Jazz 2025 (in piano solo)

5 ottobre – Teatro Umberto Giordano di Foggia per Musica Civica (in trio)

10 ottobre – Teatro Goldoni di Venezia (in trio)

13 e 14 dicembre – Blue Note di Milano (in quintetto)

16 dicembre – Teatro Metropolitan di Catania per Catania Jazz (in quintetto)

17 dicembre – Teatro Golden di Palermo (in quintetto)

20 dicembre – Teatro Forma di Bari (in piano solo)

Tutti gli aggiornamenti sul calendario dei concerti di Raphael Gualazzi sono disponibili sul sito ufficiale dell’artista.

Il calendario estivo è stato definito da Kino Music in collaborazione con Baobab Music e con International Music & Arts.