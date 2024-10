Reggio, due nuovi cantieri in città: ecco i progetti

La palestra della scuola di Gebbione sarà interessata da una imponente opera di consolidamento strutturale che interesserà anche i rivestimenti interni e il ripristino degli spazi attigui destinati a spogliatoio e servizi igienici. La conclusione dei lavori è prevista per l’inizio dell’estate.

L’illuminazione targata Pon Metro si muove invece lungo l’asse che da Bocale conduce fino a Pellaro San Leo. Si tratta di ben 360 punti luce di nuova generazione con palo intelligente telegestito e led. Una imponente rivoluzione in termini di efficienza e risparmio energetico.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà nel salutare le ditte, i tecnici comunali e tutte le professionalità coinvolte ha manifestato apprezzamento per l’opera di pianificazione e programmazione delle due opere accomunate da forte impatto in termini di sicurezza, legalità e socialità, nonché di innovazione e risparmio per i cittadini, preannunciando i sopralluoghi presso i cantieri per seguire l’evolversi dello stato di avanzamento lavori.