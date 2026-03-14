Reggio, riapre ‘Ke gelato’: torna l’affogato al cioccolato che non si dimentica

A Reggio Calabria ci sono luoghi che con il tempo diventano abitudini. Posti dove si torna perché si sa già cosa si troverà: qualità, passione e quel gusto che resta in mente. Tra questi c’è KeGelato, la gelateria che oggi, sabato 14 marzo, riapre le porte dopo la pausa invernale e riparte con una nuova stagione fatta di profumi, sapori e alcune novità.

La riapertura segna l’inizio di una primavera che, come sempre, ruota attorno al cuore del progetto: il gelato artigianale, preparato con ingredienti selezionati e lavorato nel laboratorio a vista, dove ogni giorno prende forma un prodotto fresco e genuino.

Il latte fresco, la scelta delle materie prime e l’utilizzo del cioccolato Venchi, marchio di eccellenza del settore, raccontano una filosofia semplice: qualità prima di tutto. Accanto ai gusti classici e alle proposte che cambiano in base alla stagione, c’è però una creazione che negli ultimi mesi ha attirato curiosità e consensi.

È l’Affogato al cioccolato di Reggio Calabria, il prodotto simbolo di KeGelato.

Non è solo un dessert, ma un’idea che nasce dal desiderio di unire la tradizione del gelato con il carattere della città. Un dolce pensato per raccontare il territorio attraverso il gusto, trasformando una pausa in un piccolo momento di piacere.

La base è semplice ma studiata con attenzione: acqua, cacao Venchi e zucchero, lavorati fino a ottenere una glassa intensa e avvolgente. Nella coppa trovano spazio pan di spagna e panna artigianale, che accolgono il gelato scelto.

Il risultato è un equilibrio tra cremosità e intensità, tra dolcezza e carattere. La glassa al cacao caldo avvolge il gelato e si adatta a ogni gusto: dal cioccolato al fiordilatte, fino alle varianti più fresche come la fragola.

Un incontro che crea contrasti e armonie allo stesso tempo.

Un dolce che racconta Reggio Calabria con il linguaggio più semplice e diretto che esista: quello del gusto.

Con la riapertura di oggi, KeGelato torna quindi ad accogliere i reggini con il suo laboratorio sempre in movimento, tanti gusti che cambieranno nel corso dei mesi e una certezza: l’Affogato al cioccolato di Reggio Calabria.

Un prodotto artigianale che ormai è diventato il vero marchio di casa.

Maggiori informazioni

“Ke Gelato – artigiani del gusto” si trova sul Corso Matteotti, in centro città a Reggio Calabria.

Visita le pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.