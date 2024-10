Reggio, si insediano i nuovi comandanti dei carabinieri: “Qui per servire e onorare”

Si è tenuta questa mattina, presso la sala conferenze di questo Comando Provinciale, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi comandanti giunti nella provincia reggina.

Il Comandante Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Giuseppe Battaglia, ha presentato e dato il benvenuto ai nuovi comandanti.

“Arrivano qui con grande entusiasmo, affetto per il nostro territorio e voglia di lavorare”, le parole di Battaglia.

Massimiliano Galasso, Giovanni Capone, Cristian Tedeschi, Luigi Garri e Fabrizio Macrì i nomi dei nuovi comandanti.

“Per noi è un incarico prestigioso. I meccanismi sono oliati, lavoreremo nel segno della continuità e nel solco di chi ci ha preceduto. Saremo vicini alla parte sana del territorio, che è la parte maggioritaria. Informazioni e operazioni saranno il nostro focus, nel nostro percorso cercheremo di continuare sulla brillante opera di chi ha lavorato in questi anni”, le parole dei nuovi comandanti.

DI SEGUITO LE SCHEDE DEI NUOVI COMANDANTI

Il Tenente Colonnello Massimiliano Galasso è nato a Canosa di Puglia nel 1978.

Ha intrapreso la carriera militare nel 1994, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” e, successivamente, l’Accademia Militare di Modena, completando la propria formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Dal 2002 al 2003 ha comandato la 1^ Compagnia del Reggimento Carabinieri “Lazio”.

Dal 2003 al 2011 ha ricoperto, in successione, gli incarichi di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vibo Valentia, Comandante della Compagnia di Palagonia e Catania Fontanarossa.

Dall’ottobre 2011, destinato allo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma, ha ricoperto – da ultimo – l’incarico di Capo Sezione “Eversione e Terrorismo” dell’Ufficio Criminalità Organizzata, prendendo parte ai lavori del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.).

Dal 16 settembre 2019 è il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria.

Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della sicurezza interna ed esterna, ha conseguito i master universitari di II livello in

Criminologia, Scienze della Pubblica Amministrazione e Diritto dell’Ambiente.

È sposato e ha due figlie.

Il Tenente Colonnello Giovanni Capone è nato a San Cesario di Lecce nel 1976.

Ha intrapreso la carriera militare nel 1992, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” e, successivamente, l’Accademia Militare di Modena, completando la propria formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Dal 2000 al 2002 ha prestato servizio quale Comandante di Plotone, e successivamente di Compagnia, presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, e, in seguito, sino al 2008, quale Comandante di Sezione Operativa del “Gruppo Intervento Speciale”.

Dal 2008 al 2012 ha ricoperto l’incarico di Comandante della Compagnia di Caserta.

Dal Settembre 2012, destinato allo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma, ha ricoperto l’incarico di Ufficiale addetto e di Capo Sezione presso la Sala Operativa dell’Ufficio Operazioni.

Dal settembre 2016 al settembre 2019, dopo aver frequentato il 18° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, ha ricoperto gli incarichi di Capo delle Sezioni “Operazioni Militari Correnti” e “Pianificazione” dell’Ufficio Piani e Polizia Militare, sino all’assegnazione dell’attuale posizione d’impiego da Comandante del Gruppo Carabinieri di Locri.

E’ laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della sicurezza interna ed esterna.

È sposato e ha due figli.

Il Maggiore Cristian Tedeschi è nato a Napoli nel 1984.

Ha intrapreso la carriera militare nel 2000, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” e, successivamente dal 2003 al 2005 l’Accademia Militare di Modena, completando la propria formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma nel 2008.

Dal 2008 al 2011 ha prestato servizio nell’Organizzazione Addestrativa quale Comandante di Plotone/Insegnante presso il 1° Reggimento Carabinieri Allievi Marescialli di Velletri, ove ha avuto l’opportunità di formare circa 600 Marescialli.

Dal 2011 al 2015 nell’ambito dell’Organizzazione Territoriale ha ricoperto l’incarico di Comandante della Compagnia di San Giovanni Rotondo in Provincia di Foggia.

Dall’ottobre 2015 trasferito nel contesto dell’Organizzazione Centrale, segnatamente destinato allo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma, ha ricoperto l’incarico di Ufficiale addetto presso il VI Reparto – Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo.

Dal luglio 2017 al settembre 2019 ha ricoperto l’incarico di Ufficiale Addetto prima e Capo Sezione poi della Sezione Operativa Centrale-Reparto Operativo del Comando Tutela Ambientale.

Ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria il 20 settembre 2019.

E’ laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della sicurezza interna ed esterna.

È sposato e ha due figli.

Il Capitano dei Carabinieri Luigi Garri è nato a Serra San Bruno (VV) nel 1989.

Ha intrapreso la vita militare nel 2009, dapprima frequentando il 191° Corso “Fede” dell’Accademia Militare di Modena e poi completando la propria formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Dal 2014 al 2019 ha comandato, in successione, il Nucleo Operativo della Compagnia di Bologna Centro, il Plotone Allievi Ufficiali Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena, la Compagnia di Carini (PA) e la Compagnia di Agrigento.

Dall’agosto 2019 è il Comandante della Compagnia di Bianco (RC).

Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito l’MBA presso la Bologna Business School nonché il Master in Comunicazione, coaching e problem solving strategico presso l’STC Change Strategies di Arezzo.

Parla tre lingue (italiano, inglese e francese).

È celibe.

Il Capitano Fabrizio Macrì è nato a Roma nel 1987.

Ha intrapreso la carriera militare nel 2007, frequentando l’Accademia Militare di Modena e completando la propria formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Dal 2012 al 2015 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Porto Torres in Sardegna.

Dal 2015 al 2019 ha ricoperto l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Sant’Agata di Militello in Sicilia.

Da qualche giorno è stato assegnato quale comandante della compagnia di Locri.

Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.