Reggio, Siclari (FI): ‘Serve fondo perduto per le imprese’

«Tutte le categorie hanno Giustamente rispettato le regole imposte dallo Stato, adesso lo Stato deve soccorrere tutti loro, con il contributo a fondo perduto».

La proposta arriva dal senatore forzista Marco Siclari che, raccogliendo le istanze di tutte le categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza e dalla crisi economica, chiede «com’è possibile che il Governo non sappia che le banche non finanzieranno mai le imprese in difficoltà economica (rating basso) e quindi la maggior parte rischiano di chiudere definitivamente e perdere tutto? Se fallisce l’impresa, fallisce il lavoratore, la speranza di fare impresa e il sogno di trovare un lavoro», ha concluso il senatore azzurro.