Al Reggio Village parte la “Promozione del sabato mattina” per i campi di Padel

Il Reggio Village è diventata la struttura di riferimento per gli amanti dello sport. All’interno si possono praticare diverse discipline, tra cui il Padel, grazie a due campi di ultima generazione frequentati quotidianamente da appassionati che crescono giorno dopo giorno.

Due campi realizzati in quello che è il percorso di riqualificazione dell’intero impianto, collocati in un’area bellissima circondata da verde naturale e zone relax. Sono già diverse le iniziative portate avanti e tantissimi gli avventori di uno sport in enorme espansione che frequentano il centro. A proposito di iniziative, da questa settimana parte la “Promozione del sabato mattina“. Prenotando il tuo campo il sabato mattina (dalle 8,30 alle 14,30), il costo è di euro 20, quindi con uno sconto del 50%. Affrettati.

Presenti anche campi di calcio a 5, a 7 e ad 11, ma anche attività di spinning.

Prenota il tuo campo chiamando il 327.4826898.