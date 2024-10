Reggio, work in progress in via Aschenez. Operai ancora al lavoro

Si lavora senza sosta in via Aschenez, nel cuore di Reggio Calabria, a seguito della rottura di una conduttura idrica, avvenuta nella mattinata di ieri, che servirebbe non solo l’intero isolato ma gran parte del centro storico.

Il punto esatto della rottura della condotta è proprio a due passi dall’ingresso di una delle più note pizzerie cittadine, accanto al Comando Provinciale dei Carabinieri della città e della chiesa di Santa Maria della Candelora. Parliamo dunque di una delle arterie stradali più trafficate della città.

Dopo l’esplosione dell’asfalto a causa della forte spinta dell’acqua, prima della chiusura del tratto stradale interessato si è verificato inoltre un piccolo incidente che fortunatamente non ha interessato persone ma un veicolo dell’ATAM.

Gli operai del Comune, al lavoro da questa mattina, hanno già provveduto alla sostituzione della condotta idrica. Adesso è necessario provvedere al rifacimento del manto stradale. Con molta probabilità nel weekend il tratto di via Aschenez verrà riaperto.

