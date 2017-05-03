A Reggio il workshop con lo stilista Gianni Sapone

L’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria, nella persona dell’assessore Saverio Anghelone, realizzerà, in collaborazione con la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, in occasione dell’International Fashion Week, un pre-opening tra l’eccellenza del Made in Italy, Gianni Sapone, e gli studenti del liceo artistico “Preti – Frangipane”.

Il workshop è previsto per venerdì 5 maggio, alle ore 10:30, presso i locali dell’Aula Magna dello stesso Liceo, per scoprire la creatività attraverso un bozzetto di moda e la successiva realizzazione dell’abito stesso. Gianni Sapone, diplomatosi al liceo artistico Preti, coltivando il suo sogno, è riuscito a realizzare una casa di moda haute-couture che opera sul territorio nazionale ed internazionale.

Lo stilista incontrerà gli studenti e spiegherà loro il percorso da seguire per poter entrare nel fascinoso ma difficile mondo del “fashion system”.