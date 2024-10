La Reghion Volley torna al successo e si impone sul Nola

Con un sonoro 0-3, Volley Reghion ritrova il successo ed il sorriso. Battendo il Nola, la formazione reggina sfata il tabù trasferta, dopo aver collezionato due sconfitte consecutive nelle ultime settimane.E’ stato un match che ha visto le due formazioni studiarsi e darsi battaglia nel primo parziale, con le ospiti che sono riuscite a portarlo a casa per 20-25. Nel secondo set, la Reghion non ha proprio dato scampo al Nola, infliggendole un perentorio 8-25 e portandosi sul 2-0. Il terzo ed ultimo parziale è stato di ordinaria amministrazione per le reggine, che lo hanno conquistato con il punteggio di 16-25. Una vittoria che da tantissimo morale alle reggine, reduci da due settimane da dimenticare e che sicuramente con questa bella vittoria avrà dimenticato. Da Martedì testa alla prossima gara già, si tornerà tra le mura amiche del Palacalafiore contro la Molinari Napoli.

“E’ stata una gara abbastanza buona per noi, avevamo bisogno di una vittoria” ha commentato la palleggiatrice Giuliana Cannestracci. “Abbiamo iniziato un pò incartate, ma poi abbiamo capito la forza che abbiamo e siamo riuscite a costruire un bel gioco e portare a casa il risultato” ha proseguito. “Una vittoria che serviva sia per il morale che per la classifica, è stata davvero importante e ci aiuterà a ritrovare la fiducia che abbiamo e ci permetterà di poter continuare il campionato nella miglior maniera” ha aggiunto. “Abbiamo avuto un ottimo gioco in muro-difesa e ricezione, anche nella distribuzione, De Araujo ha distribuito molto bene e permesso così di fare un ottimo gioco” ha concluso.