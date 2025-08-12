Regionali, il Csx verso un programma condiviso: la nota del PD dopo la riunione di coalizione

“In un clima di forte sintonia e senso di responsabilità, la riunione odierna, unite dall’obiettivo di dare alla Calabria una nuova prospettiva, ha visto un ampio confronto sui temi che formeranno la piattaforma programmatica della coalizione. Questo momento segna la nascita di un’alleanza coesa, determinata a costruire un programma condiviso e a individuare la candidatura alla presidenza della Regione”.

Recita così la nota inviata dal PD alla stampa dopo la riunione di ieri che non ha concretamente portato alla scelta del nome del candidato del centrosinistra che dovrà sfidare Roberto Occhiuto alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

Le aree strategiche della piattaforma programmatica

Il tavolo programmatico, appena costituito, lavorerà su tutte le aree strategiche emerse dal confronto: emergenza sanità, potenziamento dei trasporti e della mobilità interna, contrasto allo spopolamento, rifiuto dell’autonomia differenziata, sviluppo economico sostenibile, tutela dell’ambiente, valorizzazione del turismo e della cultura, sostegno al lavoro e alle imprese, innovazione e digitalizzazione, rafforzamento dei servizi sociali e della legalità.

Rilancio della sanità pubblica e trasparenza

“Particolare attenzione – si legge nella nota – è stata riservata al rilancio della sanità pubblica, oggi fortemente compromessa da anni di commissariamenti e disuguaglianze territoriali, con l’impegno a garantire un sistema sanitario efficiente, accessibile e di qualità per tutti i cittadini calabresi. Inoltre, il confronto ha sottolineato l’importanza imprescindibile dell’etica pubblica e della trasparenza come pilastri fondamentali per la buona amministrazione e per ricostruire la fiducia nelle istituzioni. Solo attraverso un forte senso di responsabilità e rigore morale si potrà contrastare efficacemente la corruzione e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo”.

La scelta del candidato presidente

E sul nome del candidato il PD, con le regionali ormai dietro l’angolo, commenta così:

“Parallelamente, nelle prossime ore, i segretari delle forze politiche della coalizione si incontreranno per individuare il candidato presidente, figura di sintesi e di rappresentanza dell’intera coalizione”.

Una stagione di sviluppo e diritti per la Calabria

Questa alleanza nasce dalla volontà di unire energie e competenze per affrontare le criticità storiche della Calabria e aprire una stagione di sviluppo, diritti e buona amministrazione.