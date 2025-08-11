Elezioni Regionali in Calabria, nulla di fatto dalla riunione del csx: serve ancora tempo

Chi si aspettava il nome dalla riunione odierna, rimarrà deluso. Il tempo però scorre, e il centrosinistra non ne ha a disposizione per dilungarsi in dialoghi e trattative

Si è conclusa pochi minuti fa la riunione del centrosinistra per individuare il candidato presidente che dovrà sfidare Roberto Occhiuto alle urne. Secondo quanto raccolto, non si è trovata la quadra tra le forze progressiste: servirà ancora del tempo. Si attende l’arrivo di un comunicato ufficiale nelle prossime ore.

Chi si aspettava il nome dalla riunione odierna, rimarrà deluso. Il tempo però scorre, e il centrosinistra non ne ha a disposizione per dilungarsi in dialoghi e trattative. Una indicazione però, secondo alcuni rumors, sembra essere emersa dalla riunione odierna: Tridico o non Tridico, la casella della Calabria sarebbe in mano al Movimento 5 Stelle, in questo caso con buona pace del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Da considerare che, come da prassi, sulla scelta peseranno gli equilibri nazionali e il ‘risiko’ di caselle delle varie regioni che andranno al voto nel 2025.

Le ipotesi sul tavolo rimangono quelle: il preferito che metterebbe tutti d’accordo è l’eurodeputato Pasquale Tridico, ipotesi che va bene a tutti….tranne al diretto interessato, che continua a dirsi indisponibile. Falcomatà, Baldino, Orrico e Stasi le principali alternative, ma sembra che si dovrà passare dai diktat romani per trovare l’intesa.