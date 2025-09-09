Regionali Calabria, Campana (AVS): ‘Lucano persona perbene, confidiamo nel ricorso’

«Mimmo Lucano è una persona per bene e certamente non ha rubato soldi agli italiani come hanno fatto tanti parlamentari ancora in carica. Non comprendiamo la metodologia della sua ricusazione dal momento che in una circoscrizione il suo nome era passato e nelle altre no».

Lo afferma Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde-Verdi/AVS.

La critica di Campana

«Peraltro – aggiunge – non comprendiamo i motivi per i quali in Europa possa assolvere al ruolo di eurodeputato mentre in Calabria non può nemmeno candidarsi, al netto della legge Severino.

Se volessimo insistere, e certamente siamo garantisti, consentiamo ad un candidato alla presidenza della Regione indagato per corruzione di ricandidarsi con nonchalance, in barba a tutte le regole democratiche».

La solidarietà a Mimmo Lucano