Sarica: ‘La Lega cresce a Reggio. Campagna per le comunali? È già partita’ – VIDEO

Franco Sarica, candidato alle elezioni regionali in Calabria, commenta con soddisfazione il risultato ottenuto dalla Lega nella circoscrizione Sud, dove il partito ha raggiunto quasi il 15%, diventando la seconda forza del centrodestra in città.

“La Lega ha dimostrato di essere presente sul territorio – spiega Sarica –. Dobbiamo innanzitutto ringraziare il nostro coordinatore provinciale Peppe Mattiani, che ha ottenuto un risultato enorme. È il primo in tutta la Calabria per la Lega e ha voluto fortemente la mia candidatura. La lista costruita per Reggio è stata forte e compatta, e i numeri lo dimostrano”.

Sarica sottolinea come, rispetto ad altre province, Reggio Calabria abbia rappresentato un valore aggiunto per il partito.

“Rispetto a Catanzaro e Cosenza abbiamo dato qualcosa in più. Abbiamo costruito una squadra credibile e radicata, capace di parlare alla città e ai territori”.

Leggi anche

Attesa per la Corte d’Appello: “Vedremo se alla Lega toccheranno due seggi”

Il candidato leghista interviene anche sul tema della ripartizione dei seggi, ancora in attesa della proclamazione ufficiale da parte della Corte d’Appello di Catanzaro, che nei prossimi giorni potrebbe chiarire la situazione definitiva.

“Si parla di una diversa interpretazione del calcolo dei voti, di possibili riconteggi o ricorsi. Potrebbero esserci novità – afferma Sarica –. Noi aspettiamo fiduciosi la decisione della Corte d’Appello, che stabilirà il numero dei seggi distribuiti su tutto il territorio calabrese e per capire se alla Lega, nella circoscrizione Sud, toccheranno effettivamente due seggi oppure no”.

Sull’eventualità di presentare ricorsi, Sarica invita alla cautela:

“Ci affideremo pienamente a ciò che stabilirà la Corte d’Appello. Solo dopo valuteremo con calma se ci saranno i presupposti per eventuali azioni successive”.

Leggi anche

“La Lega già al lavoro per le comunali”

Guardando avanti, Sarica non nasconde che il partito stia già pensando alla prossima sfida amministrativa a Reggio Calabria.