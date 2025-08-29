Regionali, discesa in campo di Falcomatà. Versace: ‘Candidatura autorevole, per scacciare le destre servono le forze migliori’

"E' una candidatura autorevole che darà qualità, valore e professionalità al professore Tridico". E sul reddito di dignità Versace non ha dubbi

Il professore Tridico arriva a Riace. Sala piena all’interno della Mediateca del ‘paese dell’accoglienza’ per ascoltare le parole del candidato a presidente della Regione Calabria del centrosinistra. Presente all’appuntamento, anche il vice sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace. Candidato a consigliere regionale alle prossime elezioni, Versace commenta ai nostri microfoni lo strumento del reddito di dignità, annunciato più volte dal prof. Tridico.

Leggi anche

“Il professore Tridico ha parlato sempre di reddito di dignità, provando a spiegare ed andare più nel concreto su quelle che sono le problematiche del nostro territorio. Penso che questo primo impulso sia importante se si pensa ad un territorio come il nostro dove prevale lo spopolamento. Qualcuno continua a millantare dicendo che non si sa dove si prendono le risorse. Il professore Tridico ha anche specificato che invece ci sono misure concrete da parte della comunità europea che vengono messe a disposizione. Purtroppo le risorse della nostra vicina Europa non sono mai state spese in maniera compiuta”

E sulla candidatura di Giuseppe Falcomatà a consigliere regionale, il vice sindaco Versace spiega:

Leggi anche

“E una candidatura autorevole che rappresenta un intero territorio metropolitano e che darà qualità, valore e professionalità al professore Tridico, non posso che esprimere un valore positivo rispetto alla sua discesa in campo. Per scacciare le destre servono le forze migliori e credo che un’autorevole figura come quella del Sindaco Falcomatà sia assolutamente indispensabile in una competizione del genere”.

Infine, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, Versace conclude: