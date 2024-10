Regionali, la lista di Forza Italia per il collegio reggino: Cannizzaro fa tris

Regionali in Calabria, la probabile lista di Forza Italia per il collegio reggino anticipata da CityNow

Poche ore alla consegna delle liste elettorali relative alle prossime elezioni regionali in Calabria. Momenti di fibrillazione, con tutti i partiti delle due coalizioni (e del polo civico guidato da de Magistris) impegnati a completare l’intricato puzzle di candidati.

Per quanto riguarda Forza Italia e in particolare il collegio reggino, CityNow prova ad anticipare i sette nomi dei candidati inseriti all’interno della lista.

La volontà del partito di Silvio Berlusconi per le regionali in Calabria è chiara: recitare la parte del leone. Espresso il candidato Governatore, Roberto Occhiuto, Forza Italia ha nel responsabile per il Sud Francesco Cannizzaro il protagonista delle scelte in particolare nella provincia di Reggio Calabria.

A stretto contatto con il candidato governatore del centrodestra Roberto Occhiuto e il coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, Cannizzaro da diversi giorni è praticamente di stanza a Lamezia Terme. Al lavoro già previsto, e che lo vede protagonista indiscusso nell’individuazione dei candidati del collegio reggino per Forza Italia, si sono aggiunti negli ultimi giorni altri due ‘fardelli’.

Il deputato reggino infatti ha un importante peso specifico anche nella creazione di altre due liste del centrodestra alle prossime regionali per il collegio reggino, vale a dire ‘Forza Azzurri’ (la lista collegata al candidato presidente Occhiuto) e ‘Noi con l’Italia’, partito guidato da Maurizio Lupi che ha deciso di affidarsi a Cannizzaro per quanto concerne la circoscrizione sud.

Della lista di Forza Italia faranno certamente parte il presidente del Consiglio Regionale Giovanni Arruzzolo, il consigliere regionale uscente Mimmo Giannetta e Giuseppe Mattiani, quest’ultimo giovane imprenditore capace di raccogliere oltre 7 mila voti alle elezioni del 2020 (non riuscendo ugualmente ad ottenere l’elezione). Il poker di nomi maschili, salvo sorprese, sarà occupato dall’imprenditore Nino Gullì.

Più incertezza invece in relazione al tris di nomi femminili da inserire in lista, la decisione finale sarà presa poche ore prima della consegna ufficiale dei nominativi. Rispetto ai movimenti delle ultime settimane, sembrano perdere quota le candidature di Stefania Eraclini (figlia di Giuseppe, candidato alle scorse comunali reggine) e di Patrizia Crea, ex vicesindaco e Assessore del comune di Melito Porto Salvo, prossima candidata a sindaco nello stesso comune.

Il tris di papabili donne vede in pole position, secondo quanto raccolto da CityNow, Marika Federico (candidata alle scorse comunali reggine), la dirigente scolastica del Liceo ‘L. Da Vinci’ Giuseppina Princi e l’assessore regionale Domenica Catalfamo, ma novità saranno possibili sino all’ultimo minuto.

Per quanto riguarda la lista Noi con l’Italia, probabile l’inserimento di Giuseppe Sergi (presidente di Reggio Attiva) e dell’ex sindaco di Siderno Riccardo Ritorto, mentre c’è più incertezza relativamente agli altri cinque candidati. Nella lista collegata al candidato presidente ‘Forza Azzurri’, spazio per il consigliere regionale uscente Giacomo Crinò e per il consigliere comunale Antonino Maiolino, con loro ci sarà il sindaco di Roghudi, Pierpaolo Zavettieri. Il poker di nomi, in origine, avrebbe visto la presenza di Raffaele Sainato, escluso però a causa delle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto.