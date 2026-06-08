Calabria, efficientamento comparto agricolo: in Cittadella la firma del protocollo Regione-Agea

L’accordo pone al centro la semplificazione amministrativa, l’innovazione tecnologica, maggiore efficacia dei controlli, azioni di prevenzione e contrasto alle frodi, pagamenti più rapidi agli agricoltori

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, martedì 9 Giugno, alle ore 12, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, terrà una conferenza stampa nel corso della quale sarà sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale per la modernizzazione e l’efficientamento del comparto agricolo regionale.

Il protocollo d’intesa tra Regione Calabria e Agea

L’accordo rappresenta un passaggio strategico per il sistema agricolo calabrese perché pone al centro la semplificazione amministrativa, l’innovazione tecnologica, una maggiore efficacia dei controlli, il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto alle frodi e tempi più rapidi per i pagamenti agli agricoltori.

Il protocollo formalizza una collaborazione già avviata tra le parti che ha prodotto risultati concreti, tra cui lo sviluppo di piattaforme informative regionali e l’implementazione di sistemi avanzati di controllo e monitoraggio.

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Gli interventi alla conferenza stampa

All’incontro con la stampa interverranno anche il dirigente generale del dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano e, per Agea, il direttore, Fabio Vitale, il direttore dell’Organismo di coordinamento, Salvatore Carfi, e il direttore della direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, Francesco Sofia.