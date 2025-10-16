Psr, Arcea liquida oltre 23 milioni di euro agli agricoltori calabresi
Somme liquidate a conferma dell’impegno costante della Regione Calabria e di Arcea nel garantire la tempestiva erogazione delle risorse destinate al settore agricolo regionale
16 Ottobre 2025 - 17:08 | Comunicato Stampa
L’assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria informa che Arcea ha liquidato oltre 23 milioni di euro a favore degli agricoltori calabresi.
I dettagli del decreto di pagamento PSR n. 0182
Di fatto, il decreto di pagamento PSR n. 0182 ammonta esattamente alla somma di 13.353.023,59 euro, spalmata tra le seguenti misure:
- 477.006,09 euro – misura 16 (Cooperazione);
- 5.781.508,96 euro – misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale Leader);
- 85.500,00 euro – misura 2 (Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole);
- 358.304,11 euro – misura 3 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari);
- 5.088.479,90 euro – misura 4 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari);
- 419.400,00 euro – misura 6 (Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese);
- 531.734,72 euro – misura 7 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali);
- 611.089,81 euro – misura 8 (Sviluppo delle aree forestali).
Ulteriori 10 milioni erogati con i decreti PSP e PSR
Ulteriori 10 milioni di euro, esattamente 10.267.779,12 euro, sono stati erogati in questa settimana con i seguenti provvedimenti:
- Decreti PSP 2023/2027 n. 22 (862.021,56 euro) e n. 23 (900.089,26 euro) riguardanti gli interventi SRA 01-13-14-29 e 30 (saldo 2024 – integrato, effluenti, razze autoctone, biologico e benessere);
- Decreto PSR 2014/2022 n. 183 (8.040.190,92 euro) comprendente misure strutturali 1-2-3-4 (fondi FEASR)-6-7-8-16 e 19 e misure a superficie 8 e 13 annualità 2024;
- Decreto PSR n. 184 (465.477,38 euro) relativo al saldo misura 13 annualità 2024.
Totale delle somme liquidate
In totale, sono stati liquidati 23.620.802,71 euro, a conferma dell’impegno costante della Regione Calabria e di Arcea nel garantire la tempestiva erogazione delle risorse destinate al settore agricolo regionale.