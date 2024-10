Regione, Spirlì vicepresidente? Anche Salvini si smarca: “Nulla di definito”

Gli indizi iniziano ad essere tanti. Ad urne ancora calde, lo scorso 5 ottobre su queste pagine scrivevamo come la vicepresidenza ‘automatica’ di Spirlì, in abbinata all’elezione di Occhiuto, fosse a forte rischio.

In queste due settimane i venti contrari alla conferma del presidente f.f. hanno soffiato sempre sulla stessa direzione, sia internamente che al di fuori della Lega. Il leader Salvini, oggi in conferenza stampa a Catanzaro presso la sede regionale del partito, sembra allontanare ulteriormente Spirlì dalla poltrona di vice Occhiuto. “Non c’è nulla di definito. Non sono affezionato alle etichette, ma alla concretezza. Parlerò nei prossimi giorni con il presidente Occhiuto del ruolo che uomini e donne della Lega potranno avere sia in Giunta che in Consiglio regionale”.

La vicepresidenza di Spirlì, oltre che per un gradimento non elevato degli alleati di coalizione, è a rischio anche per la candidatura espressione del presidente f.f. che non ha sfondato. Spirlì infatti, sostenuto dal sindaco di Taurianova Roy Biasi, aveva puntato le proprie fiches alle regionali calabresi sul candidato Stefano Princi. L’elezione era l’obiettivo minimo, ma non è stato centrato. Princi infatti ha ceduto il passo a Giuseppe Gelardi, preside che ha ottenuto quasi 5 mila preferenze ottenendo il primo posto e la conseguente elezione nel collegio Sud. Uno smacco per Spirlì, forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso della speranza.

Come già riportato lo scorso 12 ottobre, in caso di definitiva fumata nera su Spirlì Salvini punterebbe su Filippo Mancuso quale vice presidente della Regione, con Spirlì che a quel punto potrebbe diventare coordinatore regionale della Lega considerato che Saccomanno sembra essere vicino ai saluti. Non sembra in discussione, almeno per il momento, la titolarità della poltrona di vicepresidente ad appannaggio del Carroccio, con Fratelli d’Italia maggiormente interessata ad altre posizioni (su tutte la presidenza del Consiglio Regionale) e Forza Italia che evidentemente non può ambire a mettere gli artigli anche sul ruolo di vice Occhiuto.

Il leder della Lega, nonostante il risultato tutt’altro che entusiasmante alle ultime regionali, ha ringraziato i calabresi per la fiducia e sottolineato come il partito riparta in ogni caso dai 4 consiglieri regionali già avuti nel corso dell’ultima legislatura. Entro dicembre, ha dichiarato Salvini, si procederà al rinnovo di tutti i segretari cittadini.