Princi: “Calabria protagonista in Tv e radio nazionali, valorizzare i talenti”

Sabato 23 dicembre, in prima serata su Rai 1, andranno in onda le immagini girate qualche giorno fa al Teatro Cilea di Reggio Calabria

“Il patrimonio culturale, artistico, naturalistico, paesaggistico ambientale è protagonista nei programmi nazionali e lo sarà per tutto il 2024. È questo l’oggetto dell’accordo che la Regione Calabria ha stipulato con RaiCom e in seguito da Calabria Film Commission. L’obiettivo della Regione e del presidente Occhiuto che ne detiene la delega, è incentivare il turismo in Calabria anche attraverso la promozione della Regione in programmi nazionali, culturali e di intrattenimento che valorizzino e facciano scoprire i siti culturali e le bellezze della nostra terra.

In questo contesto sabato 23 dicembre, in prima serata su Rai 1, andranno in onda le immagini girate qualche giorno fa al Teatro Cilea di Reggio Calabria che ha ospitato i vincitori del torneo di ballo di Ballando con le stelle”.

È quanto afferma in una nota la vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi.

“Numerose sono state le trasmissioni che – ha specificato Princi – nel corso dell’anno la Rai ha realizzato nell’ambito di tale accordo attraverso il quale, partendo dalla Città Metropolitana, ha accesso i riflettori anche sulla bellissima Reggio Calabria.