A Rende (CS), la mostra dal titolo: “Nina Bovasso. Intrecci di colore”

Dal 16 giugno al 10 settembre al Diffèrart di Rende in provincia di Cosenza, si svolge la mostra dal titolo: “Nina Bovasso. Intrecci di colore”.

La mostra è realizzata grazie alla collaborazione di Josée Bienvenu Gallery di New York e della Sala 1 Centro Internazionale d’Arte Contemporanea – Roma.

Si tratta della seconda tappa in Italia della mostra personale dell’artista Nina Bovasso. Possiamo ammirare le sue recenti produzioni artistiche che sono descritte da Virgil de Voldere come rimandi mnemonici alla “semplicità di Malevich” e alle “nuances di Ryman”.

La sua arte è complessa e al tempo stesso raffinata e si ispira alla new generation di New York. Le sue ultime opere sono ritagli di cromie che hanno preso forma dalla sua personale tavolozza di colori, dalle tonalità armonizzate ed accordate. Nelle sue opere, si riscontra inoltre la manipolazione sapiente dello spazio, l’uso di griglie irrequiete, l’uso di opere anche di colore bianco caratterizzate da intrecci di forme, biomorfe e rettilinee, tagliate da comuni cartoni e fissate sulla tela di gesso. Le sue opere ci colpiscono per la straordinaria coscienza storica e smaniosa spavalderia.

La rassegna rimarrà aperta dal martedì al sabato dalle ore 10.30 fino alle ore 12.30 e dalle 16.30 fino alle ore 19.30.