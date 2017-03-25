A Rende la mostra dedicata a Daria Petrilli ‘Della visione e dell’enigma’

di Daniela Bonanno Conti – Fino al 20 aprile prossimo a Rende in provincia di Cosenza, presso il DiffèrArt, si svolge la mostra dal titolo: “Della visione e dell’enigma”. La mostra è curata da Daniele Garritano. Si tratta di una mostra dedicata all’artista e illustratrice romana Daria Petrilli. In mostra, possiamo ammirare la sua produzione artistica che ci permette di comprendere il suo estro creativo. Si tratta di una serie di opere realizzate dall’artista nel periodo che si snoda dal 2013 al 2016, ovvero una quindicina di illustrazioni dalle atmosfere surreali e oniriche con combinazioni di elementi umani, animali e simboli, strutture a forma di labirinto di vario tipo. Nelle sue opere, gli elementi familiari mostrano un senso generico di inquietudine , unita ad una piacevole sensazione di confusione ed estraneità; la parentela fra l’essere umano e l’animale passa in secondo piano poiché non è nulla rispetto all’abisso insondabile della coscienza di sé. La coscienza spazio-temporale del sensibile si apre alla presenza assoluta di immagini fuori dal tempo, proprio come se stessimo sognando. L’attività onirica limita in ogni modo quella razionale ( il riferimento al fondatore della psicoanalisi Freud è esplicito). La rassegna è aperta: da martedì a sabato dalle 10.30 fino alle 12.30 e dalle ore 16.30 fino alle 19.30.