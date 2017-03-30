Su Repubblica gli scatti degli ultimi carbonai calabresi – FOTO

Il fotografo di Repubblica Fabrizio Villa è tornato dopo dieci anni a Serra San Bruno e ha fotografato i figli e i nipoti dei carbonai che aveva incontrato

Ci troviamo a Serra San Bruno, un paese di settemila abitanti in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, luogo dove il carbone si produce con un’antichissima tecnica, quella risalente ai fenici.

Il fotografo e giornalista di Repubblica Fabrizio Villa era già stato in questo paese, ma ha deciso di tornarci dopo dieci anni, trovando i figli e i nipoti degli stessi carbonai che aveva fotografato un tempo.

“Siamo come i panda, in via d’estinzione” aveva raccontato uno dei carbonai al giornalista, con la ferma consapevolezza di essere tra i pochissimi eredi di un mestiere millenario.

Ecco gli scatti degli ultimi carbonai, simbolo della Calabria che resiste.